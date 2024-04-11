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波音工程師揭787客機有缺陷 公司：飛機很安全

記者張聲肇／綜合報導
圖為在波音南卡廠建造的787夢幻客機。(路透)
圖為在波音南卡廠建造的787夢幻客機。(路透)

波音資深工程師沙利普（Sam Salehpour）9日說，公司裝配787夢幻客機（Dreamliner）時抄捷徑，導致許多重要連接點承受「過度壓力」，縮短飛機的壽命，波音反駁說，這個說法「不正確」，波音飛機很安全。

沙利普透過律師向聯邦航管單位投訴說，波音裝配787型夢幻客機的過程，不顧品管與安全，在1000多架飛機的重要接口處鑽洞時留下殘渣，讓這些重要連接點承受太大的壓力，但「很難發現。」

波音反駁這個說法，強調製造過程都受到聯邦航管局的嚴密監控，「本分析證實這些問題不代表有安全堪慮的地方，本公司的飛機將維持數十年的客運飛行壽命。本公司持續根據現行管理規定監視這些問題，也鼓勵員工發現有問題，就大聲說出來。」

航管局對本案不予置評，但表示「會徹底調查」所有投訴案，因為「毫無畏懼、不怕報復的主動投訴，對航空安全至關重要。」

阿拉斯加航空公司所屬的波音737 Max客機今年1月發生門板空中掉落事件後，波音公司的品管與製造流程，受到廣泛的關注與批評。

波音在南卡州生產的更大型787夢幻客機，多年來也有品質問題，2020年起，就因各種製造與政府管轄問題，延遲交機兩年。2022年8月恢復交付新機給客戶，但翌年2月，又因管理文書作業問題再度停擺，延後了幾周才交機。

2011年開始商業飛行的787夢幻客機採用碳質材機體架構，節省燃油，更具經濟價值。該型飛機製造的另一特色是，大部分製程都外包給全球供應商，787因此成為波音公司第一種主要由其他公司設計的飛機。去年就交出73架給客戶，符合全年交貨70-80架的營運目標。

沙利普的律師說，他提出787客機的安全顧慮後，就被調到製造777客機的部門，到了新部門，向主管也提出安全警告，還差點被開除。「問題是波音利潤重於安全的決策造成的，航管局忌憚業者，也是原因」。

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