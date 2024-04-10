新研究：3月換工作 薪資上漲10% 沒跳槽僅加薪5%

最近兩個月換工作的人，薪資上漲高於未換工作者。(路透)

「ADP研究院」(ADP Research Institute)數據指出，3月換工作的人發現，自己薪資上漲10%，2月換工作的人升近8%，所以已連續兩個月工資上揚；足以顯示各公司在勞動市場提供更多就業 機會給任何想工作者的時候，也要花額外心思才能招到員工。

新聞周刊(Newsweek)報導，同一時間沒跳槽的人，工資漲5%多一點，且是連兩個月如此，原因在企業獲利增幅持續走軟。

ADP研究院首席經濟學者理察森(Nela Richardson)表示，加薪最大的行業包括營造及製造業。

整體而言，民間部門的雇主們還是顯現雇人的意願，3月新增職缺18萬4000個，是去年7月以來最大增幅。2月的就業數目起初估為14萬個，後來上修再增加1萬5000個。

理察森表示，3月叫人吃驚的不光加薪，還有加薪行業之多。換工作加薪最多的是營造、金融服務及製造業。

即便貸款 條件變苛，許多勞工 調查都指出員工對自己的工作很滿意。

理察森表示，經濟體新增職缺18萬4000個，對換工作者加薪很多，製造業調查及自家員工感受的這些情緒指標，看得出2024年就業市場相當紮實，甚至是很好到棒極了。

ADP研究院的數據呼應其他最近的趨勢，指出雇主仍在加緊努力招募員工。ZipRecruiter 2日發表的調查指出，各公司相當主動於留下員工，提供動機讓他們留在工作崗位。

3月就業機會成長，在服務部門最為可觀，增加14萬2000個，尤其在休閒及娛樂產業增加6萬3000個。

3月有個明顯的負面趨勢便是員工數約20到49個的小企業流失1萬1000個職缺。但理察森表示，大型有規模的公司還在招人，小企業必須在工資及福利方面競爭，因此看到小企業相對整體勞動市場，呈現下跌走向，都很好奇是因為小企業停止招聘，還是3月在求才戰爭中輸掉。

勞工能被更多的公司吸引，而且換工作的人能夠取得更高薪酬，所以勞工可能由較小企業換到大公司，追求更高薪水。理察森表示，勞動市場的競爭對小企業衝擊較大，它們拚不過大公司。