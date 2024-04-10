我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

新研究：3月換工作 薪資上漲10% 沒跳槽僅加薪5%

編譯潘勛／綜合報導
最近兩個月換工作的人，薪資上漲高於未換工作者。(路透)
最近兩個月換工作的人，薪資上漲高於未換工作者。(路透)

「ADP研究院」(ADP Research Institute)數據指出，3月換工作的人發現，自己薪資上漲10%，2月換工作的人升近8%，所以已連續兩個月工資上揚；足以顯示各公司在勞動市場提供更多就業機會給任何想工作者的時候，也要花額外心思才能招到員工。

新聞周刊(Newsweek)報導，同一時間沒跳槽的人，工資漲5%多一點，且是連兩個月如此，原因在企業獲利增幅持續走軟。

ADP研究院首席經濟學者理察森(Nela Richardson)表示，加薪最大的行業包括營造及製造業。

整體而言，民間部門的雇主們還是顯現雇人的意願，3月新增職缺18萬4000個，是去年7月以來最大增幅。2月的就業數目起初估為14萬個，後來上修再增加1萬5000個。

理察森表示，3月叫人吃驚的不光加薪，還有加薪行業之多。換工作加薪最多的是營造、金融服務及製造業。

即便貸款條件變苛，許多勞工調查都指出員工對自己的工作很滿意。

理察森表示，經濟體新增職缺18萬4000個，對換工作者加薪很多，製造業調查及自家員工感受的這些情緒指標，看得出2024年就業市場相當紮實，甚至是很好到棒極了。

ADP研究院的數據呼應其他最近的趨勢，指出雇主仍在加緊努力招募員工。ZipRecruiter 2日發表的調查指出，各公司相當主動於留下員工，提供動機讓他們留在工作崗位。

3月就業機會成長，在服務部門最為可觀，增加14萬2000個，尤其在休閒及娛樂產業增加6萬3000個。

3月有個明顯的負面趨勢便是員工數約20到49個的小企業流失1萬1000個職缺。但理察森表示，大型有規模的公司還在招人，小企業必須在工資及福利方面競爭，因此看到小企業相對整體勞動市場，呈現下跌走向，都很好奇是因為小企業停止招聘，還是3月在求才戰爭中輸掉。

勞工能被更多的公司吸引，而且換工作的人能夠取得更高薪酬，所以勞工可能由較小企業換到大公司，追求更高薪水。理察森表示，勞動市場的競爭對小企業衝擊較大，它們拚不過大公司。

就業 勞工 貸款

上一則

封口費案15日開審 川普再提延審遭速拒

下一則

細數罪狀 眾院共和黨罷黜議長聲又起

延伸閱讀

史上最熱的3月 全球氣溫連續10個月破紀錄

史上最熱的3月 全球氣溫連續10個月破紀錄
95%美國人今年準備跳槽 專家勸別只注重薪水

95%美國人今年準備跳槽 專家勸別只注重薪水
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
升職不加薪 雇主給你「乾升遷」該如何回應？

升職不加薪 雇主給你「乾升遷」該如何回應？

熱門新聞

紐約市民在地震發生40分鐘後才收到警報。

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

2024-04-05 11:39
8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

2024-04-06 22:03
蟬的成年生命期僅占漫長一生的0.5%，其餘99.5%的時間都在地下度過。(路透)

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

2024-04-06 09:43
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
位於北卡州立大學的教學樓頗爾(Poe Hall)已因為有毒物超標而停止開放。(截取自谷歌地圖)

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

2024-04-04 15:11
李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

2024-04-04 11:37

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡