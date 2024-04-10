新研究：3月換工作 薪資上漲10% 沒跳槽僅加薪5%
「ADP研究院」(ADP Research Institute)數據指出，3月換工作的人發現，自己薪資上漲10%，2月換工作的人升近8%，所以已連續兩個月工資上揚；足以顯示各公司在勞動市場提供更多就業機會給任何想工作者的時候，也要花額外心思才能招到員工。
新聞周刊(Newsweek)報導，同一時間沒跳槽的人，工資漲5%多一點，且是連兩個月如此，原因在企業獲利增幅持續走軟。
ADP研究院首席經濟學者理察森(Nela Richardson)表示，加薪最大的行業包括營造及製造業。
整體而言，民間部門的雇主們還是顯現雇人的意願，3月新增職缺18萬4000個，是去年7月以來最大增幅。2月的就業數目起初估為14萬個，後來上修再增加1萬5000個。
理察森表示，3月叫人吃驚的不光加薪，還有加薪行業之多。換工作加薪最多的是營造、金融服務及製造業。
即便貸款條件變苛，許多勞工調查都指出員工對自己的工作很滿意。
理察森表示，經濟體新增職缺18萬4000個，對換工作者加薪很多，製造業調查及自家員工感受的這些情緒指標，看得出2024年就業市場相當紮實，甚至是很好到棒極了。
ADP研究院的數據呼應其他最近的趨勢，指出雇主仍在加緊努力招募員工。ZipRecruiter 2日發表的調查指出，各公司相當主動於留下員工，提供動機讓他們留在工作崗位。
3月就業機會成長，在服務部門最為可觀，增加14萬2000個，尤其在休閒及娛樂產業增加6萬3000個。
3月有個明顯的負面趨勢便是員工數約20到49個的小企業流失1萬1000個職缺。但理察森表示，大型有規模的公司還在招人，小企業必須在工資及福利方面競爭，因此看到小企業相對整體勞動市場，呈現下跌走向，都很好奇是因為小企業停止招聘，還是3月在求才戰爭中輸掉。
勞工能被更多的公司吸引，而且換工作的人能夠取得更高薪酬，所以勞工可能由較小企業換到大公司，追求更高薪水。理察森表示，勞動市場的競爭對小企業衝擊較大，它們拚不過大公司。
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