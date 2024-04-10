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餐盤放水槽旁、大聲講電話… 疫後上班失禮行為多 公司開禮儀班

編譯徐薏茹／綜合報導
過去兩年對工作場所禮節訓練的需求激增，因為一些員工將在家的習慣帶到辦公室，有些人則幾乎沒有在專業環境工作的經驗。(路透)
過去兩年對工作場所禮節訓練的需求激增，因為一些員工將在家的習慣帶到辦公室，有些人則幾乎沒有在專業環境工作的經驗。(路透)

隨著疫情緩解大家重返辦公室工作，許多公司必須處理員工的不滿情緒，現在雇主又要面臨另一個新的議題：有些人已經忘記辦公室禮儀。

過去兩年對工作場所禮節訓練的需求激增，因為一些員工將在家的習慣帶到辦公室，有些人則幾乎沒有在專業環境工作的經驗。求職服務公司Resume Builder於去年7月發布一項針對1500多名商界領袖的調查，顯示超過六成的公司計畫今年為員工開設禮儀課程。

不斷增設的職場禮儀課程是企業努力適應混合工作時代的最新課題，以確保他們擁有具生產力的團隊，同時讓員工感到開心。

紐約禮儀諮詢公司Beaumont Etiquette營運長安妮·切爾托夫(Anne Chertoff)表示，在過去兩年中，要求開設訓練課程的公司增加了100%，需求來自各種雇主。

切爾托夫說：「如果你習慣把午餐盤放在水槽旁，到了公司仍然這樣做，必須學著記住，這樣不對，你必須洗乾淨。因為你已經不在家工作，現在是在辦公室。」

辦公室常見的失禮行為，包括同事講電話時不注意自己的音量，辦公環境亂成一團，以及不恰當的辦公室對話、尷尬的介紹和不合宜的電子郵件。

切爾托夫指出，也有人不知道如何穿著適當的辦公服裝，或者有人發送可能含有雙重或三重含意的表情符號和縮略詞。

一些員工仍在為Zoom視訊會議的確切穿著而苦惱，切爾托夫建議，為了偶爾可能必須在電腦前起身的情況，下半身穿著不應該過於休閒。

除了面對面的實體培訓課程，辦公室禮儀技巧也成為TikTok、LinkedIn課程等社群媒體的熱門素材。

切爾托夫說，儘管處於職涯各個階段的員工都能從職場禮儀進修課程中受益，但這種訓練課程對於Z世代員工來說尤其重要。因為他們的職業生涯才剛開始，由於疫情的干擾，或是第一份工作從居家辦公開始，許多年輕員工錯過了在大學和實習中練習專業行為的機會。

疫情 社群媒體 TikTok

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