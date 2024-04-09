禁止懷孕6周後墮胎 佛州新法5月上路

一名等待接受超音波檢查的婦女。在佛州6周墮胎禁令5月1日實施前，相關診所已培訓多名人員實施超音波檢查和懷孕確認，努力在月底之前盡可能為更多孕婦提供服務。(路透)

佛羅里達州最高法院日前裁決，禁止孕婦妊娠六周後墮胎 ；北卡羅來納和維吉尼亞州 的診所正準備接收來自南方的尋求墮胎人潮。

禁令將於5月1日生效，佛州 將不再是南方尋求墮胎婦女的避難所，自2022年最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)之後，佛州允許妊娠15周以內的墮胎，比阿拉巴馬、喬治亞、密西西比等鄰近各州的限制還寬鬆。

去年逾933人赴佛州墮胎

支持墮胎權的研究組織加特馬克研究所(Guttmacher Institute)數據顯示，去年有超過9300人前往佛州尋求墮胎手術，是2020年的兩倍多。而實際執行的墮胎手術約8萬4000次，約占全國墮胎的12分之一。

佛州新法5月上路後，北卡羅來納州將是佛州居民和南方其他尋求墮胎的婦女最近距離的選擇。北卡允許妊娠15周內的墮胎，但必須提前至少72個小時接受面對面諮詢；距離第二近的選擇是維吉尼亞州。

北卡和維吉尼亞州的墮胎診所已增聘人手或延長營業時間，準備接收更多病患；由於佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)在去年4月即已簽署禁令，但被暫時擱置，直到佛州最高法院1日通過裁決，讓醫護人員有時間做好準備。

但對許多女性而言，由於缺乏資源或其他原因，使她們無法前往外州接受墮胎手術。

佛州診所預期禁令近期就會通過實施，因此已經培訓多名人員實施超音波檢查和懷孕確認，他們正努力在月底之前盡可能為更多孕婦提供服務。

墮胎前需經診所兩度確認

佛州計畫生育聯盟(Planned Parenthood of South, East and North Florida)行銷副總蜜雪兒·克薩達(Michelle Quesada)說：「我們未來30天內將開放安排更多超音波檢查預約，讓大家就診。」