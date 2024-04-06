獵殺50隻萬貓頭鷹 能拯救另一群貓頭鷹？

西點林鴞(spotted owl，斑領貓頭鷹)。(國家公園管理局)

聯邦魚類與野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service, FWS)於去年11月提出獵殺約50萬隻橫斑林鴞(barred owls，條紋貓頭鷹)，以保護西點林鴞(spotted owl，斑領貓頭鷹)的提案，引起了保育和動物福利人士的反彈，並於3月25日簽署反對該計畫的公開信。

FWS表示，如果不採取行動減少橫斑林鴞的數量，北美西點林鴞將會滅絕。但有75個組織希望內政部 長黛博拉‧哈蘭(Deb Haaland)放棄這個魯莽的計畫，應優先採取非致命性方式來保護動物。

橫斑林鴞在西北部各州，正威脅不具攻擊性的親戚西點林鴞之生存，該機構提議在30年內大規模清除華盛頓、俄勒岡和加州共約47萬隻橫斑林鴞。

橫斑林鴞(barred owls，條紋貓頭鷹)。(聯邦魚類與野生動物管理局)

人類經濟中心(Center for a Human Economy)總裁帕塞爾(Wayne Pacelle)在信中表示，這個計畫是不可行的，在這麼長的時間框架內實施，成功率令人懷疑，因此類計畫通常只會在島嶼或封閉的生態系統中執行，廣泛區域將不見成效。

加州大學 河濱分校保育生物學中心退休 名譽研究員巴羅斯(Cameron Barrows)則表示，如果不提出策略對橫斑林鴞加以管理，西點林鴞會消失。

西雅圖生態組織Birds Connect Seattle執行董事克萊兒‧卡塔尼亞(Claire Catania)說，該機構意識到這是一個困難但必要的計畫，將有助於解決問題。

1990年，環保人士爭取保護鳥類棲息地免受伐木業的破壞後，北美西點林鴞被列為瀕臨絕種的物種。而原本生長在美國東部的橫斑林鴞因人類的驅使，開始向西移動，威脅到西點林鴞的棲息地。

巴羅斯說，這是人類創造的問題，由於森林砍伐，西點林鴞的棲息地變得非常零碎，而環境適應能力更強的橫斑林鴞入侵後，進一步威脅到西點林鴞的生存。

FWS報告中指出，該局10年前開始一項為期四年的實驗，在西北地區獵殺了3600隻橫斑林鴞。據巴羅斯的說法，這一策略減緩但並未阻止橫斑林鴞入侵。