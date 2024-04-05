因宗教拒打疫苗 AZ女員工被解雇上訴 聯邦最高法院駁回

阿斯特捷利康製藥公司(AZ)美國分公司一名女性員工2022年以宗教為由，拒絕施打疫苗而遭公司解雇，向聯邦最高法院提起上訴，1日被駁回。(路透)

總部位於英國的阿斯特捷利康製藥公司(AstraZeneca plc.)美國分公司一名女性員工2022年以宗教為由，拒絕施打疫苗 而遭公司解雇，向聯邦最高法院提起上訴，1日被駁回。

華盛頓時報(Washington Times)報導，來自明尼蘇達州的蒂娜·戈德(Tina Goede)在AZ擔任行銷經理，因業務需要經常出入醫療院所，必須提交疫苗接種證明，不過公司要求戈德接種疫苗卻遭到斷然拒絕。

戈德表示，基於天主教信仰主張身體是「聖靈殿堂」，而疫苗研發過程使用流產胎兒細胞進行實驗，因此堅持拒絕施打默德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)疫苗。不過戈德的宗教理由未被公司接受，並以不遵守規定為由將她解雇。

因此戈德提訴要求明州就業 暨經濟發展廳(Department of Employment and Economic Development)申請失業救濟，但承審法官拒絕核發任何救濟金。

戈德出庭時指稱「新冠就像流感一樣，」並強調：「接種疫苗死亡人數比獲得拯救的人來得多，我沒有打疫苗但確診過一次，而許多施打過疫苗的人卻多次確診，既然疫苗不起作用，施打有何意義？」

根據法院紀錄顯示，戈德堅持個人的主張：「我反對墮胎，因此任何流產胎兒的組織，或是任何和疫苗共同使用的東西，我絕對不會用。」

後來上訴法院仍維持失業法法官裁決，戈德繼續上訴至聯邦最高法院，並在請願書中寫道：「第一修正案承諾宗教自由差異性可以存在，不會受到國家懲罰。」不過1日聯邦最高法院法官透過一紙命令駁回此案。

明州檢察長艾利森(Keith Ellison)主張該州法律拒絕對任何因「不當的工作行為」而被解僱的勞工提供失業救濟：「戈德含糊暗示法院有過度審查宗教信仰的『傾向』，但根據聯邦法院過往判例顯示並非如此。」