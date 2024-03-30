領食物援助 不影響社安補助金 新規9月底上路

社會安全局9月30日即將上路的新規，領取社會安全生活補助金的民眾將不再因為獲得食物援助而減少福利金。(美聯社)

社會安全局(Social Security Administration，SSA)宣布，根據9月30日即將上路的新規，領取社會安全生活補助金的民眾將不再因為獲得食物援助而減少福利 金。

社會安全生活補助金每個月為身心障礙、盲人的成年人與兒童提供補助金，也為65歲以上低收入 民眾提供補助。根據統計，只有領取社會安全生活補助金或社會安全生活補助金及社安金 兩者同時領取的民眾，全國約有740萬人。

根據現行制度，領取實物贍養與撫養(In-Kind Support and Maintenance，ISM)的食物、居所非勞動收入(unearned income)或兩者同時領取，可能導致社會安全生活補助金金額減少，或者影響領取社會安全生活補助金的資格。但今年9月30日將實施的新規，食物補助則不再列入社會安全生活補助金金額計算。

2024年裡，聯邦政府每月為個人發放的社會安全生活補助金最高金額為943元，夫妻可領1415元，與社會安全生活補助金領取人同住並負責照顧生活起居的必要人員(essential persons)則有472元。

社會安全生活補助金領取資格為每月工資收入1971元以下，個人資產不到2000元，夫妻資產則在3000元以下。資產包括現金與其他可以變現的財產，例如銀行存款、債券、不動產與股票。

發展及智能障礙非營利關懷組織The Arc社安金與健康照護部主任黛西‧米爾勃恩(Darcy Milburn)表示，新規上路之後，社會安全生活補助金領取人將不必再為接受親朋好友提供糧食或餐點恐將導致福利金縮水而傷腦筋。她說，SSA今後不必再使用原本已經相當有限的資源，紀錄社會安全生活補助金領取人每次領取的免費食物，經過計算之後減少每月福利金金額，減少幅度最高可達三分之一。