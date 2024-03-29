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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

氣候導致歉收 可可價格創新高 巧克力恐怕要變貴了

編譯陳韻涵／綜合報導
巧克力的主要原料：可可豆。(路透)
巧克力的主要原料：可可豆。(路透)

可可價格突破近半世紀來的紀錄，巧克力製造商、烘焙師傅及甜食愛好者的荷包開始失血。

華爾街日報報導，巧克力主原料價格飛漲歸因於西非的壞天氣，而全球大部分可可都產自西非；可可期貨成為人工智慧之外，投機客搶進的投資標的。

3月14日紐約期交所5月可可價格每噸再漲438元，收7405元；這個價格幾乎是一年前的三倍，比1977年7月的紀錄還高出多38%，當時西非生長條件不良，全球可可供應萎縮。

3月13日到期的3月期貨收盤價更高，達每噸8034元。

當前可可價格飛漲的情況類似1970年代晚期，巧克力、糖果製造商和大型食品業者不得不漲價、調整配方並減產因應。

勞工部數據顯示，2月的糖果和口香糖價格比一年前上漲5.8%，超過2月整體通膨率3.2%。

主要糧食作物價格正從新冠肺炎疫情高點回落之際，可可價格逆勢攀升。

巧克力大廠「好時」(Hershey)首位女性執行長蜜雪兒‧巴克(Michele Buck)2月提醒投資人，可可價格高昂可能限制公司今年獲利成長，並稱「我們仍致力實施長期定價策略，以應對原料通膨」。

可可價格突破近半世紀來的紀錄，巧克力製造商、烘焙師傅及甜食愛好者的成本和支出大幅...
可可價格突破近半世紀來的紀錄，巧克力製造商、烘焙師傅及甜食愛好者的成本和支出大幅增加。(美聯社)

可可漲價始於去年夏季，之前歉收讓庫存連續第二年萎縮。

貿易商已開始擔心聖嬰現象將影響下一季西非可可的產量。

商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，避險基金等投機客看準可可價格還會上漲，大量買進，而可可價格確實已突破過去15年每噸約2000元到3000元的區間。

西非面臨的惡劣天氣令交易商的憂慮成真，先是異常潮濕，接著被來自內陸沙漠內陸的強勁乾燥哈馬坦焚風(Harmattan winds)狂掃，加上病蟲害猖獗、導致結果變少。

國際可可組織(International Cocoa Organization)表示，截至收穫季接近尾聲的2月初，運往主要生產國象牙海岸與迦納港口的可可豆數量都比去年同期減少約33%。

巧克力大廠「好時」(Hershey)執行長蜜雪兒‧巴克上個月提醒投資人，可可價格...
巧克力大廠「好時」(Hershey)執行長蜜雪兒‧巴克上個月提醒投資人，可可價格高漲可能限制公司今年獲利成長。(美聯社)

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