氣候導致歉收 可可價格創新高 巧克力恐怕要變貴了

巧克力的主要原料：可可豆。(路透)

可可價格突破近半世紀來的紀錄，巧克力製造商、烘焙師傅及甜食愛好者的荷包開始失血。

華爾街 日報報導，巧克力主原料價格飛漲歸因於西非的壞天氣，而全球大部分可可都產自西非；可可期貨成為人工智慧之外，投機客搶進的投資 標的。

3月14日紐約期交所5月可可價格每噸再漲438元，收7405元；這個價格幾乎是一年前的三倍，比1977年7月的紀錄還高出多38%，當時西非生長條件不良，全球可可供應萎縮。

3月13日到期的3月期貨收盤價更高，達每噸8034元。

當前可可價格飛漲的情況類似1970年代晚期，巧克力、糖果製造商和大型食品業者不得不漲價、調整配方並減產因應。

勞工部 數據顯示，2月的糖果和口香糖價格比一年前上漲5.8%，超過2月整體通膨率3.2%。

主要糧食作物價格正從新冠肺炎疫情高點回落之際，可可價格逆勢攀升。

巧克力大廠「好時」(Hershey)首位女性執行長蜜雪兒‧巴克(Michele Buck)2月提醒投資人，可可價格高昂可能限制公司今年獲利成長，並稱「我們仍致力實施長期定價策略，以應對原料通膨」。

可可價格突破近半世紀來的紀錄，巧克力製造商、烘焙師傅及甜食愛好者的成本和支出大幅增加。(美聯社)

可可漲價始於去年夏季，之前歉收讓庫存連續第二年萎縮。

貿易商已開始擔心聖嬰現象將影響下一季西非可可的產量。

商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，避險基金等投機客看準可可價格還會上漲，大量買進，而可可價格確實已突破過去15年每噸約2000元到3000元的區間。

西非面臨的惡劣天氣令交易商的憂慮成真，先是異常潮濕，接著被來自內陸沙漠內陸的強勁乾燥哈馬坦焚風(Harmattan winds)狂掃，加上病蟲害猖獗、導致結果變少。