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前聯邦參議員李柏曼過世 享年82歲

編譯盧炯燊／綜合27日電
2000年大選民主黨副總統候選人，康乃狄克州前聯邦參議員李柏曼27日在紐約逝世，享年82歲。(路透)
2000年大選民主黨副總統候選人，康乃狄克州前聯邦參議員李柏曼27日在紐約逝世，享年82歲。(路透)

康乃狄克州民主黨籍前聯邦參議員李柏曼(Joe Lieberman)由於跌倒後引起併發症，27日在紐約逝世，享年82歲，身後留下妻子及4名子女。

李伯曼2000年成為民主黨總統提名人高爾(Albert Gore)的搭檔，差點贏得副總統職位而改寫歷史，成為首位猶太裔副總統，但高爾最後敗給共和黨小布希。

2004年他競逐民主黨總統提名，但初選表現不佳，一張黨代表票都未能贏得，不久即退出。2008年他幾乎成為共和黨總統候選人馬侃(John McCain)的搭檔，兩人在軍事、國家安全問題上有共同鷹派觀點，故成為跨黨派搭檔。

李伯曼向以獨立特行，除了是第一個公開斥責總統柯林頓與白宮實習生陸文斯基(Monica Lewinsky)性醜聞的民主黨人，也從不諱言會偏離黨內路線及推動跨黨派合作。

正因如此，李伯曼與民主黨人的關係不佳，不少民主黨人認為他的所謂跨越黨派界線，其實是背叛。

他2013年從參院退休時，在參院最後一次發言時強調，他的首要責任是為選民、州及國家服務，而不是為他的政黨服務。他敦促國會超越黨派積怨尋找合作夥伴，打破政治僵局。

2001年「九一一」恐攻事件發生後，他是最早呼籲推翻伊拉克獨裁者胡森(Saddam Hussein)之一，並投票支持共和黨籍總統布希發動伊拉克戰爭，結果導致民主黨在2006年不再支持他競選連任參議員，但他不顧民主黨領袖及朋友反對，以獨立人士身份成功競選連任，並得到了部分共和黨人的支持。

2008年總統競選期間，他對民主黨總統候選人歐巴馬的尖刻批評，更是激怒了許多民主黨人，但在參議院內仍然與民主黨結盟。多年來，他對同性戀權利、民權、墮胎權及環保的支持，也為他贏得了許多自由主義者的讚揚。

聯邦參議院前民主黨領袖瑞德(Harry Reid)曾表示，雖然他並不總是同意李伯曼獨立特行的做法，但仍然尊重他，也從未懷疑過他的立場原則及愛國精神。

民主黨 共和黨 參院

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