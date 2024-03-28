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競選遇民眾挑戰中東政策 拜登有回應

記者張聲肇／綜合報導
拜登27日在北卡州造勢，舉行健保政策說明會，與抗議政府加薩政策的群眾直接對話。(路透)
拜登27日在北卡州造勢，舉行健保政策說明會，與抗議政府加薩政策的群眾直接對話。(路透)

拜登27日在北卡州面對抗議美國加薩政策的群眾時說，美國需對當地民眾提供更多照護。他認為抗議人士「言之有理」。

他在洛麗社區中心體育館與抗議人士的對話，獲得掌聲與歡呼。拜登競選團隊本來想把抗議人群隔開，好讓他針對國內議題多加發揮。北卡州是今年大選的關鍵州之一。

200多人應邀參加拜登和副總統賀錦麗的健保政策說明會，不過其中五、六人把話題岔到中東人民的健保「權利」上，問他「那加薩地區的健保呢？」拜登暫停演說，回應道，「健保人人有權。」此話一出，觀眾頓時你一語我一言，都想提問。拜登再停頓了約15秒，要幕僚「耐心一點」聽民眾講話。

嘈雜聲中，有人吼道，總統就是「共犯」；另一人大聲說，加薩的健保中心都「被炸」的不成形了。

此時，拜登回應說，他們講得有道理，「我們需對加薩地區提供更多的健康照護。」

這是近幾周來，拜登首度與抗議政府加薩政策的群眾直接對話。他近幾次競選行程，都只針對少數應邀而來的死忠選民發表演說。本月初在密爾窩基，數百抗議加薩戰爭的民眾，被隔離在離活動大樓好幾條街之外，高唱「殺人罪犯拜登」，裡面根本聽不到。

拜登 加薩 健保

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