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不再看學歷？找工作更重技能 調查：1/3雇主取消學位要求

編譯徐薏茹／綜合報導
近年來，不要求四年制大學學位的職缺激增。(美聯社)
近年來，不要求四年制大學學位的職缺激增。(美聯社)

幾十年來，若沒有四年制大學學位，想要找工作並不容易，但有跡象表明，現在沒有大學學位的人可能比以往更容易找到工作，三份新報告指出，不要求四年制大學學位的職缺激增。

根據Payscale對各行業薪酬的最新調查，三分之一的雇主表示已經取消學位要求，今年只有約五分之一的企業表示仍然要求所有職位需具備大學學位。

在接受調查的半數企業中，學歷對於薪資高低確實相當重要，但是Payscale薪資平等策略師露絲·湯馬斯(Ruth Thomas)告訴Yahoo Finance：「鑒於持續的技能短缺和勞動力縮水，以技術為基礎的招聘正獲得愈來愈大的推動力。」

報告作者、Payscale副主任艾咪·史蒂瓦特(Amy Stewart)說，針對5700多名主要在美國的雇主進行的這項調查前景看好，「但這並不代表雇主真的會因為考慮到沒有大學學位的人而雇用他們。」

不過有更多證據表明這樣的轉變，Indeed Hiring Lab近期的一份報告顯示，1月在Indeed發布的職缺中，超過半數沒有列出任何正規教育要求，這一占比高於2019年的48%，而在過去五年中，美國要求至少必須具備大學學歷的職缺占比逐漸下降。

在Indeed分析的幾乎所有行業和職業類別中，正規教育的要求正在減少。

根據該研究，在過去五年，歷來對學歷要求較高的行業出現最大的變化，例如，專案管理職缺對學士學位和碩士學位的要求方面變化最大，今年要求至少需具備學士學位的專案管理職缺占58%，低於2019年的67%。

Indeed Hiring Lab勞動經濟學者斯塔爾(Cory Stahle)告訴Yahoo Finance：「我們已經經歷幾年緊繃的勞動力市場，這可以解釋一些雇主試圖移除部分要求來擴大勞工資源的原因。」

斯塔爾指出，「但這是在新冠疫情和勞動市場緊繃之前就出現的趨勢，我們已經看到這種注重技能的招聘作法獲得更有力的推動，尤其是為了招聘到更多樣化的勞動力，以及擴大受雇勞工的類型。」

勞工 疫情

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