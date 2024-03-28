寧選低薪、低壓職位 年輕人兼顧生活更快樂

現在的年輕世代寧願選擇低薪、低壓工作，以兼顧工作與生活，擁有更多快樂。(美聯社)

相較於戰後嬰兒潮世代努力打拚，累積資產，如今的年輕世代寧願減薪、選擇低薪、低壓的工作，儘管收入減少，但是能夠兼顧工作與生活，擁有更多快樂，還是值得。

現年33歲的黛西·阿爾瑪格(Daisy Almaguer)定居紐約，原本擁有年薪15萬元的高薪工作，但是每天上班12小時讓她精疲力竭，於是去年離職，減薪5萬元，改為從事較輕鬆的工作。

如今阿爾馬格有充餘的時間可以下廚、健身，並和未婚夫、愛犬輕鬆過日子；她說：「當我賺飽飽時，根本沒有時間花錢，對目前的情況我真的很高興，因為重新找回時間。」

據華爾街 日報報導，福特汽車公司2023年調查發現，約半數受訪者表示如果可以提高生活品質，寧願接受減薪20%。

不過減薪不僅影響生活，還可能造成心理壓力，猶他州 普若佛市(Provo)38歲薩基斯(Roger Sarkis)不堪高壓的科技工作，2021年跳槽到州政府單位從事較低薪工作，薪資和職務損失讓他罹患憂鬱症：「我的社會功能價值降低，我的技能與價值曾經每年達12萬元，如今只剩每年5萬元。」

所幸經過治療，薩基斯逐漸恢復健康，除了在當地一所大學教書、經營一家小型企業，還可以抽空去泡個三溫暖；他說：「我在裡面待了45分鐘，沒有簡訊、也沒有電子郵件干擾。」

根據上個月發表的研究顯示，2020年底至2022年期間，薪資和福利雙雙調降的勞工，有40%認為新工作比上一份工作更好；保德信金融(Prudential Financial)調查顯示，42%重視工作與生活平衡，寧願選擇有興趣的工作或是價值觀相符的老闆。

麻州 西紐伯里(West Newbury)55歲的尼奇曼(David Nitchman)指出：「當你不再一味追求更高薪，就會對於自己所擁有的更加滿意。」

為實現在高中教書的夢想，尼奇曼2018年離職轉行減薪，如今因為教導學生學習棘手的經濟學，讓他擁有過去工作從未有過的使命感。

不過低薪工作也非毫無風險，阿爾瑪格去年突然被解僱，不過失業一個月後，就和朋友合夥創辦網路家具店，而且相當成功；她說：「我現在自己當老闆，這就像一場夢。」