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紐約人氣貓頭鷹死亡 驗出濃烈滅鼠藥

編譯俞仲慈／綜合26日電
紐約巿人氣貓頭鷹弗拉科上個月死亡。(美聯社)
紐約巿人氣貓頭鷹弗拉科上個月死亡。(美聯社)

紐約巿人氣貓頭鷹弗拉科(Flaco)2月撞上大廈玻璃窗死亡，經過檢驗，發現弗拉科受到病毒感染，體內還有高濃度滅鼠藥，野生鳥類生活在都市的危險性，再度引起關注。

紐約時報25日報導，屬於「鵰鴞」(eagle-owl)的大型貓頭鷹弗拉科是在2010年3月15日，誕生在北卡羅來納州，不到兩個月被送到中央公園動物園飼養。

直到去年2月2日晚上，因為圍欄遭到人為破壞，隨後有民眾看到弗拉科出現在曼哈頓第五大道上空，此後弗拉科不時翱翔在曼哈頓上空，為市民帶來許多樂趣。

原本要慶祝14歲生日的弗拉科卻不幸在2月23日，撞上曼哈頓一棟大樓玻璃帷幕而傷重死亡，經過布朗士動物園專家檢驗，證實弗拉科生前不但感染病毒，體內還有高濃度老鼠藥。

經營中央公園的野生動物保護協會(Wildlife Conservation Society，簡稱WCS)與布朗士動物園25日公布聯合聲明表示：「弗拉科罹病與死因要歸咎於多種因素，包括傳染病、接觸毒藥與外傷，凸顯野生鳥類生活在都市面臨的危險。」

WCS為了釐清弗拉科死亡的可能因素，進行多項檢驗，發現牠被鴿子皰疹病毒(pigeon herpesvirus)感染，脾臟、肝臟、胃腸、骨髓與大腦等器官組織受損發炎，研判生前曾吃下野鴿。

還有毒物檢驗也確定弗拉科接觸過紐約市常見的四種滅鼠藥，WCS強調，弗拉科感染鴿子皰疹病毒加上接觸滅鼠劑，「即使沒有受到外傷，也會因為身體衰弱而逐漸死亡，並可能導致牠容易碰撞建築物而摔死」。

專家指出，歐亞雕鴞在人工環境下壽命可逾40年，但是野外生活平均壽命只有20年，而弗拉科逃離動物園後，主要棲息在屋頂、水塔等建築物高處，但撞上建築物風險很高，根據統計，紐約市每年有23萬隻鳥類因撞擊窗戶而死亡。為了紀念弗拉科，有4300人透過網路請願，呼籲中央公園設置實際大小的弗拉科紀念雕像。

動物園 曼哈頓 中央公園

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