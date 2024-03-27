30歲以下年輕人不快樂 美國幸福感排名降至全球23名

美國在「2024年世界幸福報告」中排名落至第23名，主因是30歲以下美國人對自己生活的感受惡化。圖為美國大學生參加抗議活動，集體躺倒以示不滿。(路透)

根據美國市場研究公司蓋洛普(Gallup)與其夥伴新公布的「2024年世界幸福報告」(World Happiness Report)，美國不再是世界上最快樂的前20個國家之一，12年來美國首度跌出前20名，最新報告中排名第23名，遠落後去年的第15名。

芬蘭連7年 全球最幸福

芬蘭連續第七年在全球最幸福國家排名第一，最新報告的前十排名為芬蘭、丹麥、冰島、瑞典 、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士、澳洲 。

在最新排名中，台灣排在第31，中國排名60，香港則居第86。

在榜單底端，阿富汗 在幸福感總體排名中仍為最後一名。

研究人員表示，排名降低的主因是30歲以下美國人對自己生活的感受惡化。美國的60歲以上人群仍排名前十，滿分10分得分7.258分，但30歲以下人群排名落至第62名，得分為6.392分。

蓋洛普總經理伊拉娜·羅恩·利維(Ilana Ron Levey)告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)：「在美國，所有年齡組的幸福感或主觀幸福感都下降，尤其是年輕成年人。」她補充，社會聯結是造成幸福感世代差異的一個關鍵因素。

利維說：「世界幸福報告和蓋洛普/Meta的社交聯繫感(social connectedness)數據顯示，美國年輕人的孤獨感達到高峰。普遍上認為社會支持和孤獨感是決定整體幸福感的影響因素，而這些動態在不同年齡組間呈現差異。」「人際關係的品質可能以不同的方式影響年輕人和老年人的幸福。」

生活滿意度 有世代差異

按年齡劃分的排名差異表明，全球年輕人和老年人的生活滿意度差異很大。

例如美國和加拿大，60歲以上人群的排名比30歲以下人群的排名高出至少50名，然而在許多國家，尤其是中歐和東歐，情況正好相反，年輕人比老年人更幸福。

但情況並非總是如此，2006年至2010年間，北美和澳洲、紐西蘭的年輕人和老年人一樣幸福，自此之後年輕人的生活滿意度急遽下降。

蓋洛普執行長克利夫頓(Jon Clifton)表示，該報告的數據提供的不只是國家排名，還為循證規劃和政策制定提供了分析與建議。