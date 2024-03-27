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孤獨危害老年人健康超過吸菸 「朋友圈」互動復健有奇效

編譯莊瑞萌／綜合報導
一名長老獨自走過老年社區裡公寓。(美聯社)
一名長老獨自走過老年社區裡公寓。(美聯社)

研究發現，超過五成就醫的長者，生活中曾感到孤獨；研究人員指出，孤獨對於老年健康的危害，更甚於酗酒、肥胖甚至於每日抽菸等行為。

雷根斯基夫研究所(Regenstrief Institute)與印第安納大學醫學院研究人員發表在「美國老年醫學會期刊」(Journal of the American Geriatrics Society)上的研究指出，孤獨這種生物心理社會壓力的嚴重性不可不慎；稍早聯邦公共衛生署長也曾呼籲外界應重視孤獨的問題。

這次調查對象為曾到基層醫療單位就醫的長者，結果發現53％的人曾感到孤獨，這種感覺嚴重影響到長者的身心健康並降低整體生活品質。

研究人員威廉斯．法雷利(Monica Williams-Farrelly)說，「回應長者孤獨感的作法，就是由基層醫師先對患者篩檢。」她說，根據文獻和研究，孤獨感對健康的影響相當明顯且深遠，幾乎相當於抽菸或是否按時量血糖等行為。

研究員弗勒(Nicole Fowler)表示，「基層醫療醫生應該與他們的老年患者討論孤獨問題，並提供資源幫助他們建立有意義的社交關係。」

研究人員特別提出一種特別有效的介入方式就是「朋友圈」概念，這種為期三個月小組式的心理社會復健模式，著重於提升參與者之間的互動和友誼，結果發現不只可成功降低孤獨感，在改善各種健康結果上也出現成效，例如主觀健康、認知和死亡率，同時還可降低醫療成本。

由於這次研究資料是在新冠疫情期間收集，威廉斯．法雷利表示，「什麼是孤獨並不難懂，但要加以確認及應對卻相當複雜。在COVID-19之前，孤獨問題已開始浮現，隨著疫情實施的全國居家令讓社交接觸受到限制後，更加劇了其嚴重性。」

研究數據來自於「阿茲海默症篩檢的照護結果」(COADS)臨床試驗，當中強調了孤獨問題在演變為全球健康危機之前及之後，必須加以干預的迫切性。另外，研究還指出孤獨感對老年人健康和福祉的深遠影響，也凸顯了基層醫生在降低此一問題上扮演了關鍵角色。

孤獨對於老年健康的危害，更甚於酗酒、肥胖甚至於每日抽菸等行為。(歐新社)
孤獨對於老年健康的危害，更甚於酗酒、肥胖甚至於每日抽菸等行為。(歐新社)

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