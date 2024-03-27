千禧、Z世代不愛嚼口香糖了 糖果商宣傳「舒壓」救買氣

一名紅襪隊球員正在對國民隊的比賽中吹泡泡糖。(路透)

口香糖銷售在新冠肺炎疫情 期間下降，當時戴口罩 和保持社交距離 等防疫措施，讓人們不再擔心口臭，衝動購物減少。糖果公司企盼美國人重拾嚼口香糖的習慣，宣稱嚼口香糖可舒緩壓力並提高專注力。

市場研究公司Circana數據顯示，2020年全美口香糖銷售減少近33%；2020年之後，消費者需求僅略回升；2023年，美國口香糖銷量成長不到1%，達到12億片，比2018年少32%。

美聯社報導，儘管以美元計算的銷量回到疫前水準，但這主要歸因於通膨；Circana表示，去年一包口香糖的平均售價2.71元，比2018年高1.01元。

部分製造商挺不過疲軟需求而退出市場，2022年，巧克力品牌Cadbury的母公司億茲國際(Mondelez)將美國、加拿大和歐洲口香糖業務(包括Trident、Bubblicious、Dentyne和Chiclets等品牌)賣給總部位於阿姆斯特丹的Perfetti Van Melle。

糖果商撤除滯銷品牌

其他美國糖果製造商則撤除滯銷品牌，總部位於伊利諾州森林公園的費列羅糖果公司(Ferrara Candy Company)生產逾半世紀後，2022年悄悄停產水果扁條(Fruit Stripe)和超級泡泡糖(Super Bubble gum)。

加甜味劑 不符健康需求

市場研究公司Mintel創新與洞察總監林恩·多恩布拉澤(Lynn Dornblaser)表示，愈來愈多消費者嘗試限制飲食中的糖分攝取，並食用更天然成分的食物，這讓通常添加人工甜味劑的口香糖喪失吸引力。而且美國消費者和歐亞消費者一樣，逐漸擔心嚼過的口香糖變成惱人垃圾。