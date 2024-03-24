新英格蘭遭初雪風雨雪夾襲 憂河水氾濫

新英格蘭地區23日遭遇夾雜風、雨、雪的寒冷風暴襲擊。緬因州部分山區降雪超過一呎，鏟雪車疲於奔命。(美聯社)

時序已進入春季，但整個新英格蘭 區23日遭遇夾雜強風、暴雨、大雪的寒冷風暴組合襲擊。預計南部及沿海地區出現降雨、大風，多處山區出現超過一呎的降雪，可能造成河水氾濫。

東北部緬因州的國家氣象局發出警告，該州西部山區、北部地區以及白山山脈(White Mountains)23日的降雪量會達到1至2呎。在大雨夾著大雪的情況下，早前從海岸到內陸的積雪將會進一步加厚。

至於新罕布夏州至緬因州的湖泊地區，在雨雪夾雜的影響下，預計總降雨量為6至12吋，其中山區的降雨量較大。

康乃狄克州、紐約市、羅德島州 及麻州 ，預計主要以降雨為主，麻州西部中部，先雪再雨，之後轉為全部降雨。

惡劣天氣大致從黃昏開始，先是康州及麻州西部及中部，之後橫掃羅德島州及麻州東部，深夜時直趨鄰近波士頓的鱈魚角(Cape Cod)及麻州南部的南塔克特島(Nantucket)。

風暴吹襲期間，由於降雨量大，新罕州整個南部地區都面臨著洪水威脅；羅德島州及麻州東南部的河流會氾濫；康州與紐約部分地區已發出洪水警報。

預計風暴在24日上午將離開新英格蘭區，屆時會出現陽光，但仍有強風，氣溫低於3月下旬的平均值。蒙大拿、達科他、明尼蘇達、伊利諾及威斯康辛等州的部分地區，本星期初亦出現冬季天氣。