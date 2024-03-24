我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

獎助學金計算公式錯誤 拖累大學申請

編譯俞仲慈／綜合22日電
兩名學生走過達特茅斯學院校園。數十萬份FAFAS聯邦助學金申請表，因計算公式有誤，需要重新處理，使得今年大學新生申請進度繼續延後。(美聯社)
兩名學生走過達特茅斯學院校園。數十萬份FAFAS聯邦助學金申請表，因計算公式有誤，需要重新處理，使得今年大學新生申請進度繼續延後。(美聯社)

教育部22日證實本月寄發給各大學的數十萬份聯邦助學金申請表，因計算公式有誤，需要重新處理，換言之今年大學申請進度恐繼續延後。

美聯社報導，聯邦委託協力廠商設計的「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)出現補助計算公式錯誤，但教育部聲明強調，公式已經修正，不會影響本月寄發至各大學的130萬份申請表，但仍影響20萬名學生權益，需要重新計算。

申請聯邦「裴爾助學金」(Pell Grant)必須填寫FAFSA，但因為內容繁瑣、填寫耗時，2020年國會立法責成教育部推出簡化版，申請表從原本100個問題減至不到40個問題，並修改計算公式以利更多經濟弱勢學生申請。

不料原訂去年10月推出的簡化版因為頻出狀況，延至12月底出爐，如今又出現公式錯誤的紕漏，讓學生和校方怨聲載道。

全國學生財務補助管理人員協會(National Association of Student Financial Aid Administrators)主席德爾格(Justin Draeger)表示：「這是另一項非主動失誤(unforced error)，可能延誤更多學生申請大學。」

由於出錯的公式主要用來評估學生的實際經濟需求，教育部也鼓勵大學自行計算並暫定補助方案，德爾格對此相當反對：「提供不正確的FAFSA數據，要求數千所大學針對聯邦公式進行即時運算與調整，根本不可行且不切實際。」

FAFSA還有一個問題就是父母沒有社會安全號碼，學生就無法填寫表格，換言之，若家長並非美國公民或持有綠卡，學生無法申請聯邦助學金。

根據統計，教育部已收到600萬份FAFSA，已將150萬份申請書寄回各校與各州，並加速處理進度以利學生申請大學。

教育部 綠卡 美國公民

上一則

「幼童被拋出車外」德州校車對撞逆向水泥車 2死51傷

下一則

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

延伸閱讀

獎助學金計算公式錯誤 拖累大學申請 數十萬份需「重算」

獎助學金計算公式錯誤 拖累大學申請 數十萬份需「重算」
水原一平疑似學歷造假 遭爆大學校方查無就讀紀錄

水原一平疑似學歷造假 遭爆大學校方查無就讀紀錄
聯邦限用磁條卡 EBT盜刷難禁絕

聯邦限用磁條卡 EBT盜刷難禁絕
州主計長：聯邦移民政策將影響紐約市經濟

州主計長：聯邦移民政策將影響紐約市經濟

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46
32歲的俄州婦女坎德拉里奧，將16個月大的女兒獨留家中10天致死，遭法官判處無期徒刑。(凱霍加郡警長辦公室)

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

2024-03-19 11:30
趙安吉。(家人提供)

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

2024-03-21 12:14
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」