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2020忙抗疫疏於防癌 未來數年癌症死亡人數恐攀升

編譯俞仲慈／綜合15日電
新冠疫情期間，許多國人疏於癌症預防篩檢和就醫，因而延誤治療，醫界憂心癌症死亡人數，可能在未來數年內激增。圖為放射科醫師正在檢查乳癌患者之胸部X光片。(美聯社)
新冠疫情期間，許多國人疏於癌症預防篩檢和就醫，因而延誤治療，醫界憂心癌症死亡人數，可能在未來數年內激增。圖為放射科醫師正在檢查乳癌患者之胸部X光片。(美聯社)

國家癌症研究所(NCI)最新研究報告指出，2020新冠疫情期間，全民忙著抗疫，許多國人疏於癌症預防篩檢和就醫，因而延誤治療，醫界憂心國人癌症死亡人數，可能在未來數年內激增。

NCI 和聯邦疾病防治中心(CDC)、國立衛生研究院(NIH)、美國癌症協會(ACS)和北美中央癌症登錄協會(NAACCR)針對2015年至2020年間，國人罹癌病例統計資料進行分析，以推估2020年新增病例。

結果發現2020年3月至5月間，實際通報的癌症病例都少於預估值；大腸癌病例約7147例，但實際只有5983例；乳癌病例減少4000例；肺癌病例減少1267例；前列腺癌病例減少3447例；甲狀腺癌病例減少470例；胰臟癌病例減少115例。

NCI 所長莫妮卡‧貝塔格諾尼(Monica Bertagnolli)表示：「癌症預防篩檢是一大警訊，尤其對於那些治療癌症會有眾多困難的弱勢族群。」

同時該報告指出2020年1月至7月，累計錯過近1000萬次癌症預防篩檢，因此當年被診斷出癌細胞擴散至身體其他部位的患者人數增加11%。

貝塔格諾尼表示：「報告凸顯癌症提早治療的迫切性，有助於導正所有國人重返癌症治療的正軌，才能避免不必要的癌症死亡和併發症。」

該報告已發表在美國癌症協會期刊「癌症」(Cancer)，並強調：「對於大部分癌症患者來說，原本可受惠於預防篩檢的存活率，可能因此受限。」

上個月發表在醫學期刊「刺胳針腫瘤學」(Lancet Oncology)的報告也證實，和2019年相比，2020年癌症患者新增率下降約15%，相當於就診人數減少約12萬5000例。

美國癌症協會執行長克努森(Karen Knudsen)表示：「對於延誤就醫的影響，我們深感憂心，必須盡快彌補對癌症預防篩檢的疏失，盡全力提高治療的有效性和存活率。」

癌症 篩檢 聯邦疾病防治中心

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