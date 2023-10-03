兒童新冠疫苗來了 應打3種疫苗

幼童新冠疫苗已逐漸開始配送，衛生官員建議民眾一併接種秋季流感疫苗與呼吸道融合病毒疫苗，以防秋冬三疫夾擊。圖為一名幼童正接受接種。(Getty Image)

成人版的「新版」新冠病毒疫苗可能較好找，但幼童版的疫苗仍稀少，衛生官員日前表示，幼童新冠疫苗已逐漸開始配送，提醒多數人記得一併接種秋季流感疫苗 與呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，因應秋冬三疫夾擊。

衛生部表示，約200萬名美國人已在新版新冠病毒疫苗准後兩周內陸續接種，這也是美國首次有疫苗備戰秋冬來勢洶洶的三種病毒，分別是新冠、流感與呼吸道融合病毒。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任柯恩(Mandy Cohen)表示，「我們需要利用這些疫苗，現在正是時候。」

美聯社報導，當局呼籲6個月以上的嬰兒及其他所有人，都應該接種新冠疫苗，並建議60歲以上長者與孕婦接種RSV疫苗，新生兒則建議滿月後接種RSV疫苗。

田納西州范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)傳染病教授夏夫納(William Schaffner)表示，「這些疫苗可能無法完全杜絕病毒感染，但可避免重症。」

哪裡接種新冠疫苗

新版新冠疫苗推行之初仍免不了紛亂，政府此次並非免費購買與配發疫苗。

藥局 、診所及其他醫療院所目前必須自行下單，有時也會因為藥廠來不及出貨而被砍單。

有些人在等保險 公司變更給付規則，才能減輕打疫苗的自費負擔。

疫苗製造廠輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)已製作、配送數百萬劑疫苗，近幾天供應充足，未來會有更多疫苗供應，至少可讓12歲以上的青少年及成人接種。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)已與保險公司代表磋商，雙方大致同意解決被保險人接種疫苗的程序問題。

新冠疫苗理應由保險公司埋單，但對於沒有保險及保險不足者，CDC已設法「橋接」免費接種站。

家長找不到幼童的疫苗接種站

柯恩表示，成人疫苗率先配發，12歲以下幼童的疫苗則已開始配送，「供應充足」。