口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )統計資料顯示，截至8月19日當周新冠肺炎新增住院人數猛增近19%，已是連續第六周入院人數上升，推動這波疫情的主要是Omicron菌株的亞變種，其中BA.2.86亞變種已出現在五個州，引起是否需要重啟口罩 強制令的疑慮，紐約市衛生局已建議民眾在勞工節長周末期間最好配戴口罩。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，BA.2.86是7月24日在丹麥首次檢測 到的菌株，隨後於8月在密西根州檢測到，接著是紐約州和維吉尼亞州；到8月31日，德州、俄亥俄州亦報告首起病例。

紐約市正通過廢水採樣檢測BA.2.86，官員們表示廢水中存在該變種，表示病毒無疑正在循環。衛生局發言人賈樂休(Patrick Gallahue)說，隨著病例增加，預防措施越來越重要，戴口罩仍是有效方法之一。

西北大學預防醫學教授卡內松(Mercedes Carnethon)預計BA.2.86將在勞工節假期後出現另一波高峰，但她認為不會有監管機構發布戴口罩令，因為大眾不太可能遵守規定。

CDC則建議旅行前接種新的疫苗，並根據所在地的新冠肺炎入院人數來決定是否戴口罩：當地醫院每10萬人中有20人或以上感染，那應該每個人都戴口罩；若每10萬人中有10至19.9人，則高風險人群應佩戴口罩。CDC已在網站上列出相關數據供民眾查詢。

此外如果人們要去安養院、療養院、護理機構和醫院等高風險人群較多的地方都應戴口罩預防傳染。華盛頓大學醫學院病毒實驗室教授羅喬杜里(Pavitra Roychoudhury)表示在某些醫療機構和企業中實施機構級口罩令，可以真正降低爆發大規模疫情的風險。

然而多數民眾似乎不認為病例上升足以採取預防措施。根據Axios和艾普索斯(Ipsos)上個月發布的民調，新冠病毒在受訪者的主要公衛威脅排名中墊底；始終或有時佩戴口罩的人數比率已降至15%。