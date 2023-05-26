NIH砸12億元 總結長新冠12大症狀 有助找出療法

國家衛生研究院委託進行的研究確認新冠肺炎後遺症的12大症狀，除疲倦、腦霧之外，也會影響性慾。圖為電子顯微鏡下的新冠病毒。(美聯社)

研究人員花了12億元，經過兩年的分析、比較，確認新冠肺炎後遺症(長新冠)的12大症狀，應有助於找出治療方法。

國家衛生研究院(NIH)「新冠研究促進康復」計畫綜合200多個地點，追蹤1萬3000名成年病患的研究報告，25日在美國醫學 會期刊上發表。

普查資料顯示，15%美國成年人在首度感染新冠病毒數個月後，不是症狀還未消失，就是出現新症狀；新舊症狀總共有200多種，通稱為「長新冠症狀」，嚴重的不能下床，或離開椅子太久。

經過多方比對，研究團隊總結出下列12大「長新冠」症狀，包括心理或體力活動後健康惡化(勞心勞力病)、疲倦、腦霧、暈眩、腸胃不適、心悸、性慾或性能力改變、嗅覺或味覺喪失或改變、口渴、長期咳嗽、胸痛、行動不正常。

這12大症狀是感染過病毒和從未感染過病毒的兩組對照出來的長新冠症狀，喪失嗅覺或味覺者計八分，因為從未感染的人很少會喪失嗅覺或味覺，暈眩只計一分；積分12或以上者都可稱為長新冠患者。

本研究領銜研究員之一、紐約大學公衛醫學教授賀維茲(Leora Horwitz)說，以上所列只是諸多症狀中最明顯的，不表示它們就是最普通、最嚴重、最難受或對病患而言最重要的症狀，只表示感染過新冠病毒者和未感染過的人，比較之下最可能出現的症狀。

研究人員拿這些「標準」症狀檢驗所有研究對象，發現對23%曾經染疫的人會出現「警訊」，對4%未曾染疫者也會出現警告提示，對得分12以上的人，檢測 偽陽性很不可能，亦即是說，一旦他們檢測出陽性反應，實際上卻沒染疫的可能性極低。

再進一步分析，研究人員發現35%有長期新冠症的人是Omicorn變種病毒 出現前染疫，感染這變種，成為長期患者的比率僅占10%。不過這又不表示Omicorn變種肆虐前染疫者，會有超過三分之一得長新冠。

賀維茲說，本研究給大家最大的啟示是，盡量接種補強疫苗，「這也是降低長新冠風險的好方法」。