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防疫遣返令11日結束 阻無證移民湧入 1500軍人增援美墨邊界

記者張聲肇、編譯尤寶琪／綜合報導
拜登政府2日宣布將派遣1500名現役部隊增援南部邊境，以防難民及無證客趁新冠防疫遣返令結束蜂擁來美。圖為今年1月拜登(左二)巡視美墨邊境。(美聯社)
拜登政府2日宣布將派遣1500名現役部隊增援南部邊境，以防難民及無證客趁新冠防疫遣返令結束蜂擁來美。圖為今年1月拜登(左二)巡視美墨邊境。(美聯社)

前總統川普任內開始、援引美國法典第42卷(Title 42)的新冠肺炎防疫遣返令將於11日結束，美墨邊境預計將爆發移民潮，拜登政府2日宣布將派兵1500人增援南部邊境，以防移難民蜂擁進入美國。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，增援部隊負責協助海關人員處理資料輸入、倉庫管理等行政工作，好讓海關與邊境保護局(CBP)人員專心做好現場執法工作。

她說，軍隊不會從事「執法」任務，也不會直接接觸移民及難民。

國防部發言人賴德(Pat Ryder)指出，這項支援任務暫定為期90天，待海關聘僱人員補足後就可接掌；但部隊何時抵達邊境，目前還不清楚。

五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)也表示，國防部會從陸軍與陸戰隊挑選，派遣部隊前往邊境部署；同一時間，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)將會調派國民兵或預備役部隊來暫替這些人員。目前已有2500名國民兵部署於邊境。

授權海關人員把數萬難民擋在邊境外的新冠防疫特別措施，預定5月11日解除，邊境官員預期屆時會有大批難民湧向邊境。

防疫措施實施期間，仍有大批無證難民潛入美國境內，拜登只好加強取締非法入境行為，同時頒布新方案，希望嚇阻難民冒著生命危險進入美國。

川普時期也曾派現役軍人支援邊境巡邏人員，對付大量湧入的難民車隊。當時，出動國民兵還不足以應付場面，才增派現役部隊。國土安全部說，目前美墨邊境已有2500名國民兵支援海關與邊境保護局。

邊境管理是國土安全部的職掌，國防部是應國安部要求，派兵前往支援。

國防部發言人羅賓遜(Devin Robinson)指出，國防部長奧斯丁先前同意在今年9月30日2023會計年度結束前派遣國民兵支援邊境海關，屆時國安部能不能補足應付難民激增的人力，目前還不清楚。

國防部 國民兵 防疫

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