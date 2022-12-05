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嬰兒不易染重症？ Omicron今夏發威時 老少住院率相當

編譯周芳苑／綜合4日電
最新研究表明，嬰兒感染新冠病毒後，住院率與老年人不相上下。圖為拜登總統在華府衛生局抱起一名嬰兒。(歐新社)
最新研究表明，嬰兒感染新冠病毒後，住院率與老年人不相上下。圖為拜登總統在華府衛生局抱起一名嬰兒。(歐新社)

根據疾病防治中心(CDC)公布的最新調查，今夏新冠病毒變體Omicron發威時，6個月以下小嬰兒住院率與65至74歲之間的老人不相上下，打破「小孩不易染疫重症」的傳統思維。

這項調查顯示，對於年紀太小而無法接種疫苗的嬰童來說，新冠病毒仍可能導致嚴重且致死的後果，未滿6個月的嬰兒住院率風險持續存在。

這份研究報告的作者說，在Omicron變種病毒主導期間，造成嬰兒住院率高的可能因素很多，包括SARS-CoV-2 Omicron變體具有高傳染及社區傳播力，除此之外，與年齡較大的兒童相較，小嬰兒染疫體徵和症狀(例如發燒)的住院門檻較低，稍有症狀便被要求住院。

去年秋冬季第一次Omicron大感染期間，年紀最小的嬰兒和年紀不那麼大的老年人染疫住院率雙雙飆升，最終大致相同，到了夏季變種Omicron病毒肆虐期間，這一老一少兩大族群的住院率再次攀升，最終也齊鼓相當。

而在之前另外幾波大感染期間，最小的嬰兒住院率遠低於65至74歲的老年人。

夏季Omicron病毐大流行期間，最小嬰兒的染疫住院率明顯高於前一年夏季的高峰期，當時疫情由Delta變體病毒主導。

傳統觀念總認為年幼孩子和嬰兒染疫生重病的機率遠低於年紀大的人，最新調查恐令人驚訝；但數據表明，隨著新冠病毒變種興衰，受病毒重創的群體也跟著變化。

舊金山加州大學(UC San Francisco)流行病學和生物統計學教授林丹(Krysia Lindan)最近在一次會議上轉述，疾病防治中心和美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians and Gynecologists)建議孕婦和哺乳期婦女接種疫苗，有助於將抗體被動的轉移給年幼嬰兒，多一層保護。

Omicron 疾病防治中心 疫苗

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