更新版加強針包裝與原版類似 醫師憂醫護可能拿錯

輝瑞的更新版加強針新冠疫苗(圖)，是灰色瓶蓋、灰色標籤的小瓶，與原版輝瑞疫苗的包裝顏色相同，恐怕出現混淆錯誤。(美聯社)

聯邦政府推出更新版新冠疫苗 加強針之後，某些專家開始擔心，新版加強針與原版疫苗包裝極為類似，恐怕因此出現混淆錯誤。

專家指出，疫苗包裝設計的決策，可能導致民眾因此接種了劑量錯誤的疫苗。

輝瑞 (Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech向美國食品及藥物管理局(FDA)申請核准的更新版加強針，可以提供給12歲以上美國民眾使用。更新版加強針存放於有著灰色瓶蓋、灰色標籤的小瓶中，與原版輝瑞疫苗的包裝顏色相同。某些民眾仍在施打原版的輝瑞疫苗。

莫德納 藥廠(Moderna)的更新版成人疫苗加強針，則放愛有著深藍色瓶蓋的小瓶裡，瓶身有灰色標籤。提供給6歲至11歲間兒童使用的原版莫德納疫苗，小瓶同樣也有著深藍色瓶蓋，莫德納原版成人疫苗則有紅色瓶蓋。

波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)精準疫苗計畫(Precision Vaccines Program)主任利維(Ofer Levy)指出，第一線醫護人員原本就工作忙碌，同一時間要處理許多任務，雖然輝瑞疫苗與莫德納疫苗瓶身都有註明內容為何，但如果包裝小瓶可以清楚辨識，將能避免醫護人員忙中有錯，不小心拿到錯誤疫苗的狀況。他說，如果能使用不同顏色標記，將是「最不容易出現錯誤」的選項。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)傳染疾病醫師賽琳‧高德爾(Celine Gounder)也表示，顏色註記是讓人清楚分辨不同疫苗的最重要方式之一。