因疫出走 紐約達30.5萬人 10大城市居冠

在新冠疫情第一年，美國十大城市有八個人口減少，其中紐約30萬5000人出走居冠。圖為曼哈頓天際線。(美聯社)

疫情 第一年，美國前十大城市中，八個人口減少，紐約市 以30萬5000人出走居冠，洛杉磯和芝加哥人也各有4萬5000和4萬居民遷出。

以人口比例而言，舊金山在2020年7月到2021年7月這段統計期間流失5萬5000人，等於全市人口的6.3%，是全美人口出走比例最大的城市。

十大城市人口增加的，只有聖安東尼奧和鳳凰城，各增加1萬3000人，都不到全市人口的1%。

其他人口增加的大都市包括德州的奧斯丁和福和市，佛州的傑克遜維爾，北卡州夏洛特，和俄亥俄州 哥倫布，但增加的幅度都不大。

達拉斯都會區是人口增加最多的都會區，總共增加了9萬7000人，但市區僅增加1萬5000人，其他都在福瑞斯科(Frisco)、麥金尼(McKinney)和普蘭諾(Plano)等衛星城。

各都市人口增減的原因都不同，要看各地房價、就業市場、出生率和死亡率，新冠病疫封「城」，一度讓都會區的方便失去吸引力，而能夠遠距離上班的人就開始遷離。

住在曼哈頓，原以為一輩子會待在紐約市的林可(Ko Im)說，她弟弟2020年夏天在西雅圖找到工作後，她就決定也搬過去；36歲的她一直認為住紐約市最好，但她說，「疫情真的改變了我的心態」。

人口普查局26日發布的統計數字，只代表疫情初期的狀況，未反映去年夏天以後的人口流動，因此新冠疫情是否長期改變各大都市的人口風貌，仍有待觀察。

紐約地產經紀人艾克曼(Daniel Akerman)說，這些數字沒捕捉到過去一年又回到都市的人口，因為房地產交易次數飛漲，待租公寓大減。

艾克曼說，很多人又回到都市裡，這點很確定，「街上的人比避疫期間多多了」。