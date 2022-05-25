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CDC研究：1/5成年確診者患「長新冠」影響多種器官

編譯徐榆涵／即時報導
美國疾病控制與預防中心（CDC）24日發布最新研究指出，感染過新冠肺炎的65歲以下成年人中，每5個人中就有1人經歷至少一種長期後遺症，而65歲以上的長者則是每4人中就會有1人出現至少一項長新冠症狀。(Getty Images)
美國疾病控制與預防中心（CDC）24日發布最新研究指出，感染過新冠肺炎的65歲以下成年人中，每5個人中就有1人經歷至少一種長期後遺症，而65歲以上的長者則是每4人中就會有1人出現至少一項長新冠症狀。(Getty Images)

美國疾病控制與預防中心（CDC）24日發布最新研究指出，感染過新冠肺炎的65歲以下成年人中，每5個人中就有1人經歷至少一種長期後遺症，而65歲以上的長者則是每4人中就會有1人出現至少一項長新冠症狀。

紐約時報報導，CDC的新冠緊急應對小組針對近200萬人進行研究，比較65歲以下及以上兩族群患者康復後，與未感染新冠的人的狀況。研究人員發現，長新冠會影響許多不同器官，包括心臟、肺臟和腎臟等，其他問題還涉及血液循環、肌肉骨骼系統、內分泌系統、消化道狀況、神經系統問題以及精神上的症狀。

研究指出，無論感染者年齡，最常出現的後遺症是呼吸道問題和肌肉骨骼疼痛。而新冠患者康復後出現呼吸道以及肺栓塞等肺部問題的風險，是未感染者的兩倍；與年輕人相比，65歲以上長者發生腎衰竭、神經系統問題和大多數心理健康狀況的風險更大。

研究稱，在確診後30天到365天期間，38%的患者出現至少一種新的健康問題，其中18歲到64歲患者的該比率為35%，而65歲以上者為45%，兩族群的未感染者同期間出現新健康問題的比率各為15%和19%。

根據這些比率，研究人員計算出65歲以下的新冠患者出現可歸類於「長新冠」的健康問題之比率為將近21%，年長族群為近27%。

該研究作者並總結，長新冠可能影響患者的勞動力表現，且可能對康復者及其家屬產生經濟影響。並建議「定期對新冠患者康復後的狀況進行例行評估」。

未參與該研究的聖路易華盛頓大學臨床流行病學家艾里（Ziyad Al-Aly）說，同意應對曾染疫者進行醫學評估以發現潛在的新健康問題，「既然我們知道新冠肺炎可能導致嚴重的長期後果，我們需要開發額外工具來降低長新冠風險」。

肌肉 新冠肺炎 CDC

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