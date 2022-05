若有接種疫苗 美國近32萬人不會染疫死亡

COVID-19疫苗原本能避免至少31萬8000名美國人染疫死亡。(路透)

根據一份新的研究分析,在2021年1月至2022年4月之間,COVID-19疫苗 原本能避免至少31萬8000名美國人染疫死亡。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,這項研究使用了美國疾病管制暨預防中心(CDC)與「紐約時報 」(The New York Times)的真實世界數據。

並由布朗大學公衛學院(Brown School of Public Health)、布里翰婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)和微軟AI 健康計畫(Microsoft AI for Health)研究員進行分析。

美國確診染疫死亡人數超過100萬人之際,這項分析顯示,全美平均大約50%的染疫死亡是可以預防的。

研究結果指出,從COVID-19疫苗問世以來,至少「每兩名染疫死者就有一人」可能因接種疫苗而得救。

這項研究的共同作者、布朗大學公衛學院副教授佛里德霍夫(Stefanie Friedhoff)表示:「在美國已有許多人放棄接種疫苗的時候,這些數據清楚告訴我們,疫苗能有效對抗這個傳染病。」

他還說:「我們必須持續投資在讓更多美國人施打疫苗和追加劑,以挽救更多性命。」