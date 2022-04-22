疫情紓困款遭詐騙1.5億元 20人被起訴

聯邦檢察官過去兩周提告約20人，據報這些人涉入多起新冠疫情醫療費用詐騙案，一共向政府不當申請約1億5000萬元，其中已支付約2000萬元。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，聯邦檢察官過去兩周提告約20人，據報這些人涉入多起新冠疫情醫療費用詐騙 案，一共向政府不當申請約1億5000萬元，其中已支付約2000萬元。

新冠肺炎2020年爆發後，數十億元紓困金 湧向健康照護體系；司法部已展開行動，揭發多起疫情紓困款詐騙案。全美許多地區都提出相關新訴訟，部分健康照護服務機構企圖詐騙聯邦醫療保險(Medicare)等其他計畫，藉著新冠檢測 ，向消費者收取不需要或未提供的服務費用。

WSJ報導，一名醫師在馬里蘭州經營得來速(drive-thru)檢測站，據稱他向Medicare申請許多試劑費用，並以長時間訪視和陪伴病患為由申請150萬元，但實際上他並未訪視這些病患。

佛羅里達州邁阿密一名執業護士向Medicare不實申請1億3400萬元，她依據相對寬鬆的遠距醫療規定，簽下不需要的基因檢測和醫療設備訂單。

除此之外，據報新澤西、科羅拉多和加州都有人販售假的疫苗接種卡，外觀看似聯邦疾病防治中心(CDC)官方接種卡。

錢伯斯(Kevin Chambers)3月開始負責司法部的新冠詐欺執法，他表示，這些案件需要非凡行動，才能起訴至今偵查到最大最廣泛的疫情紓困詐騙案。

新冠肺炎爆發後，檢察官和監管人員審查許多請款資料，發現異常並展開多起調查；檢查官去年起訴12名健康照護人員，他們涉入新冠紓困款相關的詐騙案，不實向政府計畫申請總額1億4300萬元。

在部分新詐騙案中，據悉醫療照護人員會利用新冠檢測，取得病患個資、唾液或血液樣本，然後將這些樣本用於更昂貴的檢測；另有其他被告會配合疫情新規定，偽造新冠疫苗接種卡。