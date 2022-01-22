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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

中央社／耶路撒冷22日電
輝瑞大藥廠執行長博爾拉。(路透)
輝瑞大藥廠執行長博爾拉。(路透)

美國輝瑞大藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）今天表示，對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，一年注射一次疫苗會比更高頻率施打追加劑來得好。

路透報導，輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNtech的COVID-19疫苗已顯示出在預防Omicron變異株引發的重症和死亡仍有效，但較不足以預防感染。

確診病例激增下，一些國家擴大推行COVID-19疫苗追加劑施打計畫，或縮短注射間隔時間，力圖穩住疫苗的保護力。

博爾拉接受以色列N12 新聞（N12 News）專訪時被問到，他是否看得出每4至5個月就定期施打一次追加劑。他答道：「這不會是好的局面，我希望我們會有一種一年打一次的疫苗。」

他說：「一年注射一次，這樣比較容易說服民眾去打疫苗，民眾也比較容易記得去接種。」

博爾拉示：「從公共衛生的觀點來看，這是理想情況。我們正在看能不能創造出一款疫苗是可以因應Omicron但又不忽略其變異株。這可能是個解決方法。」

博爾拉先前表示，輝瑞最快可能於3月準備好為重新設計用來對抗Omicron的疫苗申請許可並進行量產。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天引述3項研究指出，第3劑選mRNA疫苗是對抗Omicron的關鍵，避免住院的防護力高達9成。

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Center）本月17日發布一項初步研究結果顯示，注射第4劑COVID-19疫苗產生的抗體濃度比第3劑還要高，但恐怕仍不足以預防感染Omicron變異株。不過，希巴醫療中心也表示，仍建議高風險人口施打第2道追加劑。

疫苗 Omicron 輝瑞

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