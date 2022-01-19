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CDC：染疫後免疫力更能抗Delta 但不能推論Omicron疫情

編譯季晶晶／綜合報導
僅管染疫後會有自然免疫力，但染疫有重大健康風險，疫苗仍是最安全的防護之道。（美聯社）
僅管染疫後會有自然免疫力，但染疫有重大健康風險，疫苗仍是最安全的防護之道。（美聯社）

美國疾病管制和預防中心（CDC）周三說，在大型的病患樣本裡，先前感染過新冠病毒，似乎提供了較強的保護力可對抗Delta變種病毒。但研究人員說，染疫有重大健康風險，長期而言，疫苗仍是最佳防護。

CDC說，搜集數據的時間是在大規模推廣打加強劑以及Omicron變種病毒出現之前，所以結果可能與現今確診激增無關。CDC流行病學家Benjamin Silk說：「這些發現不能推論到Omicron疫情。那會像拿蘋果比橘子。」

去年11月底前，美國染疫死亡的病例，每6人就有1人是在加州或紐約州。科學家分析這兩州的檢測、監控和免疫數據，用來衡量疫苗和先前染疫所帶來的保護力高低。結果發現，未曾接種疫苗的人染疫或患重症風險最高。但隨Delta到來，打過疫苗或染過疫所提供的相對保護力發生了變化。

在2021年5月30日的那一周，未曾染疫但打過疫苗的人，染疫和住院的風險最低，其次是曾被診斷染疫而未接種過疫苗的人。

然而，到10月3月的那周，曾染疫但打過疫苗的人最能對抗Delta。未曾染過疫也沒接種過疫苗的人，感染和住院的風險也低於那些光是靠疫苗保護的人。

研究人員說，這些數據和跨國研究觀察到的趨勢一致。

他們表示，疫苗引發的免疫力減弱，可能解釋為什麼接種過疫苗的人，獲得的保護力不如曾染疫的人。

Cleveland Clinic員工的一份新近研究表明，儘管接種疫苗對於在最初幾個月的前波疫情，沒有增添多大的好處，長遠來看，可能比先前感染獲得的保護力更能有效對抗有症狀疾病。

紐約州健康部科學處副主任Eli Rosenberg說，「整體證據顯示，打疫苗和染疫復原都提供對抗感染和住院的保護力」。但染疫帶來重大風險，所以「接種疫苗並注意追加注射加強劑，真的是唯一安全的選擇」。

疫苗 CDC 變種病毒

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