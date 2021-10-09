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8月來首次~美單日新病例 降至10萬以下

編譯林梅婕／綜合8日電
美國國內已有56%的人口完成新冠疫苗接種，單日平均確診數終於在7日降至10萬例以下，但專家仍呼籲民眾不可因此輕忽防疫。圖為田納西州一名護士替居民注射新冠疫苗。(美聯社)
美國國內已有56%的人口完成新冠疫苗接種，單日平均確診數終於在7日降至10萬例以下，但專家仍呼籲民眾不可因此輕忽防疫。圖為田納西州一名護士替居民注射新冠疫苗。(美聯社)

全美新冠肺炎疫情趨緩，疫苗接種率提高功不可沒，目前國內已完成疫苗接種的人口為56%，而單日平均確診數終於在7日降至10萬例以下，為8月以來首見；不過專家也呼籲民眾不可因此怠惰防疫，仍應保持警戒。

根據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，自9月13日單日平均確診數達到巔峰的17萬2500例後，一直就保持穩定下降的趨勢。

德州大學傳染病學系副主任、該校醫療科學中心傳染病專家芭芭拉‧泰勒(Barbara Taylor)表示，美國尚未完全脫離險境，但能維持確診數不再上升仍值得肯定；她說：「未來會如何，我還不敢說。」

雖然去年同一時間的確診人數是目前的一半，但自那後就持續上升，今年1月11日達到顛峰、單日確診25萬例；隨後死亡人數也出現相符的反應，使2021年初達到平均單日3400例病歿的紀錄。

聯邦衛生部(HHS)的數據指現階段仍有約6萬9000人染疫住院，不過和9月1日的10萬4000例相比減少許多；過去一周平均單日病歿人數則維持在1680人，相較9月22日的2050人已減少18%。

今年抗疫最關鍵的差異在於新冠疫苗的推廣，國內已近三分之二的人口接種至少一劑疫苗，官員更不斷提醒目前染疫住院或死亡的人，大多為未接種疫苗者；多倫多大學傳染病學教授波哥奇(Isaac Bogoch)說：「你不可忽視疫苗為全美人口提供多大的保護力。」

然而，秋冬來臨後氣溫將持續下降，專家也擔心民眾在室內或空調不良的場所群聚，導致風險增加。泰勒說：「氣溫變冷時，我們將窗戶關上、空氣循環減少，我們又得待在溫暖的地方，這使得傳播的機率大幅增加。」

隨著南方諸州如佛羅里達、路易斯安納和德州疫情急速趨緩，中西部成為目前單日人均確診率最高的地區；伊利諾、密西根、明尼蘇達和威斯康辛州在過去一周內，確診數增幅達5%。

疫苗 德州 疫情

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