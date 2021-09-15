疫情紓困金發揮救濟作用 數百萬人免「入貧」

新冠疫情導致平均家庭收入較前一年減少2.9%， 幸好紓困金發揮救濟作用，數百萬人得以「脫貧」。(美聯社)

人口普查 局14日公布的去年人口普查資料顯示，新冠疫情導致平均家庭收入較前一年減少2.9%， 但因紓困金 發揮救濟作用，數百萬人得以脫貧，不過貧窮人口的比率仍略升。

普查局資料顯示，去年3700多萬美國 人符合官方的貧窮定義，占總人口11.4%，比2019年增加了1%，這也是連續五年下降後首見上升。

不過若把政府發放的福利金和病疫紓困補助金算進去，「窮人」的比例就少很多。

旨在刺激經濟的家庭補助金讓1170萬人脫離貧窮，擴大失業救濟金又讓550萬人免於掉到貧窮線下，顯示政府的社會安全政策措施，是最有效的「抗貧」方法。

普查局貧窮統計處處長莉亞娜‧佛克斯(Liana Fox)說，前述統計凸顯了「我們社會安全網的重要性」。

這項統計數據對國會仍在辯論的3兆5000億元開支法案，料將產生「刺激」作用，特別在去年新冠紓困經費中的兩大「重點」措施擴大失業救濟和暫停驅趕租客都已失效，一批民眾亟待濟助之際。

從家庭收入的具體統計來看，2020年平均6萬7500元，比2019年減少2.9%。

貧窮家戶的定義因人口與組成而異，以四口之家而言，去年年收入不到2萬6200元就符合貧窮的定義。

官方貧窮的定義不論全家付了多少稅，也不把「非現金」的政府支助，如抵稅額、租房補貼和學童午餐補貼費算進去；如果把這些也算進去，貧窮人口的比例其實比2019年降低2.6%，為9.1%。

細究各項政府紓困金的「抗貧」效用，刺激經濟的家庭補助金讓1170萬人脫離貧窮，擴大失業救濟金讓550萬人不致墮入貧窮線下，530萬人因抵稅額獲得退稅，躲開了「貧戶」標籤；不過，社會安全網各項措施直接協助2650萬人從貧窮線下轉為非貧戶。

富國銀行經濟學家珊儂‧席瑞(Shannon Seery)說，去年若非政府大舉發放各項紓困濟助金給人民，窮人的人數一定會增加很多。

展望來年，他說，擴大失業補助雖然9月初就截止，從7月就有破紀錄的1090萬就業機會和時薪上升等趨勢來看，失業率下降，有助家庭收入持平甚至上升，貧戶總數應可減少。