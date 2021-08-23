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蒙大拿州首立法 禁企業強制員工接種疫苗

編譯林梅婕╱綜合22日電

由共和黨控制的蒙大拿州議會今年初通過一項法案，禁止私人企業和公司強制員工接種新冠肺炎疫苗，並將此舉視為「歧視」且違反州內保障人權的法律；國家衛生政策研究院執行主任特沃森(Hemi Tewarson)表示，蒙大拿州是全國第一、也是唯一立下此法的州。

全國各地企業近日來陸續開始要求員工接種新冠疫苗，尤其是針對前線的工作人員，該法案也引發當地雇主的憂慮；尤其疫情再起後，蒙大拿州的確診人數也不斷上升，對當地醫療系統造成極大負荷。

支持法案的共和黨籍議員聲稱，該法是為了防止雇主以解雇或其他理由「脅迫」員工接種疫苗；法案呼聲最大的還有在大瀑布城(Great Falls)「健康福利醫院」(Benefis Health System)工作的員工，該醫院曾在今年初強制員工接種疫苗，才能保住他們的工作；不過今年5月該州州長吉安福特(Greg Gianforte)簽署法案後，健康福利醫院也只有被迫撤銷規定。

曾經創立且經營過一家科技公司的吉安福特也支持這項法案，並批准法案修改過的版本，允許醫療機構要求未接種疫苗或拒絕提供疫苗接種證明的員工必須戴上口罩，或採取其他預防措施。

不過該法案的反對者也不在少數，蒙大拿醫學協會早在法案通過前就警告，如此一來可能無法滿足民眾對醫療服務的需求；許多醫師更出面反對、呼籲撤回這項法案，該協會主席潘蜜拉‧卡特勒(Pamela Cutler)就說：「這和我們所認知的公衛知識完全相互牴觸，我認為非常諷刺，這項法案須立即修改，才能讓我們的病人和工作環境更加安全。」

疫苗 工作 蒙大拿州

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