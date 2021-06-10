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拒當新冠高危群 50歲婦每天步行3小時 狂減60磅抗疫

記者張聲肇／綜合報導
印州居民海恩茲在新冠疫情開始時被診斷罹患糖尿病，為降低染疫風險，他努力減重50磅，也不再被視為肥胖。(美聯社)
印州居民海恩茲在新冠疫情開始時被診斷罹患糖尿病，為降低染疫風險，他努力減重50磅，也不再被視為肥胖。(美聯社)

肥胖與新冠肺炎關係重大，本來體重過重的珍妮佛‧貝爾金（Jennifer Bergin）已有糖尿病前症狀，加上高血壓，她得知這些症狀萬一染上新冠病毒，可不得了，決心每天步行三小時，直到減輕60磅。

「我知道，我就是染疫的最佳人選，一旦染疫絕難痊癒。」住在北卡州、50歲的貝爾金說，經過每天步行三小時的堅持，如今5呎4吋高的她，體重剩下170磅，不再肥胖，成了割斷肥胖與新冠糾纏的典型範例。

病疫襲擊美國初期，醫界就警告，肥胖等症狀是「新冠重症」的風險因素，但願意像貝爾金那樣狠心甩肥「抗疫」的人，恐怕有限。

疫情一年多來，各體型的人加重或減輕的都有，貝爾金趁在家上班之便，多走路、少進食，也更容易控制食物的營養成分。但也有人因緊張、焦慮、憂鬱，或只為廚房近在左右，反而吃更多、動更少。

水牛城羅斯威爾帕克癌症中心肥胖研究員易芮（Karen H. Yeary）說，體重變化的樣態，凸顯肥胖問題的複雜；譬如，一個人的生活周遭對個人健康扮演了什麼角色？這不是一般觀念中，「減肥是意志力的問題」這麼簡單，「你的費盡功夫，設法吃得健康，才能減重。」

肥胖不好對付，還有另一原因：它是經年累月累積下來的「成果」，卻很容易被忽視，不會被認定為「健康問題。」美國肥胖者占總人口四分之一，其他人當中，有三分之一體重過重。

阿拉巴馬大學肥胖問題研究員普雷贊斯（Eric Plaisance）說，沒有像心臟病等重大健康問題出現，或日常生活明顯惡化之前，很少人會有減肥的動機。

那要怎樣才能引發減肥動機，並貫徹到底呢？他說，通常要遇到重大的、改變一生的事件才可能。

29歲的西雅圖人畢提馬（ Mickey Beatima）在病疫襲美前兩個月，因糖尿病已影響視力，開始發奮減肥；居家避疫期間，他不再外食，不再和親友聚餐，隨YouTube影片運動，5呎8吋的他，體重從300磅減到170磅。

肥胖 美國 糖尿病

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