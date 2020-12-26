密州3歲童染疫 出現罕見中風症狀

密蘇里州三歲男童科特．帕里斯在新冠病毒檢測呈陽性反應之後中風。(視頻截圖)

密蘇里州 一名三歲男童在新冠病毒檢測呈陽性反應之後中風 ，24日動手術治療腦內血凝塊。醫師表示，該病童可望完全康復；但這起罕見案例，已讓醫界更加關注新冠肺炎與神經系統之間的關連性。

三歲大的科特．帕里斯(Collt Parris)是在密蘇里州婦女兒童醫院接受手術治療。該院神經病學家戈麥斯(Camilo Gomez)表示，「有關新冠病毒的診斷很重要，我們認為，包括兒童在內的染疫患者體內更容易形成血塊，才會出現中風和其他各種問題。」

自疫情開始以來，研究人員一直在研究新冠病毒和血凝塊之間可能存在的關聯。今年初對中國武漢214名染疫患者進行的一項研究發現，逾三分之一新冠患者出現意識喪失和中風等神經系統表現。美國 的醫生也在記錄並研究新冠患者體內的血塊和中風。

科特的母親莎拉·帕里斯(Sara Parris)表示，科特接受新冠病毒測試呈陽性反應數小時之後，右臂和右腿就失去移動能力。她說，「當我把他的絨毛玩具Boo給他時，我注意到他並沒有用他的慣用手拿它。然後他伸手去抓他的兔子，我也再次發現不對勁。」

兒科神經病學家卡尼(Paul Carney)表示，男童因中風，大腦左側血液供應被切斷。卡尼說：「這種案例前所未見。如果是40歲或60歲以上中風，結果可能截然不同。」

科特的父母希望兒子的經歷能提高人們對新冠病毒的意識。他的父親蒂姆·帕里斯(Tim Parris)表示，大家有必要戴口罩和遵守規定，這很重要。沒有人想要自己的孩子經歷這種事，大家必須提高警覺。」