白宮及總統特勤爆疫情 逾130人隔離

聯邦特勤局目前約有十分之一的人力染疫或隔離中，據信與川普總統在大選前幾周舉行一連串造勢活動有關。圖為川普夫婦(右)上月29日在佛州造勢，大批特勤人員(左)在台下保護。(美聯社)

熟悉美國特勤局(US Secret Service)人士指出，近來有超過130名維護白宮 和川普 總統出行安全的特勤人員，確診新冠病毒或與染疫同事有密切接觸而被要求隔離。

幾位知情匿名人士表示，特勤人員爆發疫情 ，據信在一定程度上與川普在大選前幾周舉行一連串造勢集會有關，且已導致10%特勤局核心維安團隊只能在一旁歇著，對特勤局運作造成巨大影響。

與此同時，越來越多知名的川普助選盟友和白宮官員，在參與競選活動後染疫，因為許多與會者都沒有戴口罩。確診者包括白宮幕僚長梅杜斯和川普前競選經理李萬度斯基(Corey Lewandowski)和川普競選顧問波西(David Bossie)等人。

此外，共和黨全國委員會包括該組織幕僚長華特斯(Richard Walters)在內，至少有八名工作人員染疫。部分感染者來自賓州等地RNC辦公室，有些人認為自己是在大型工作人員聚會時遭傳染。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)表示，川普政府「認真對待每椿個案」。

川普在大選最後階段於全國各地最後衝刺；倒數最後兩天，每天都有五場造勢活動。11月2日，川普競選團隊要求五組不同特勤人員(每組20人至數十人)前往北卡羅來納州、賓州、密西根州兩地和威斯康辛，察看到場觀眾並確保總統活動安全。白登同一天進行兩場活動也需要特勤局提供保護，但人數較少。

官員表示，特勤局還在了解部分特勤人員是不是在白宮被感染，而不是在旅行途中染疫。白宮工作人員很多人都不願戴口罩，部分去白宮上班的特勤人員也沒有戴口罩。

特勤局制服部門(Uniformed Division) 約有1300名制服特勤人員守衛白宮和副總統官邸，他們也是總統出差和參與其他官方活動的安全支柱。一名前特勤局高級主管表示，「少掉100多名特勤人員問題很大，對白宮安全來說不是件好事。」

這並不是特勤局第一次在疫情期間因隨同川普和副總統潘斯出勤務爆發染疫潮。川普6月在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)舉辦大型室內造勢集會、潘斯隨後前往亞利桑那州，即有數十名特勤人員病倒或被迫隔離。