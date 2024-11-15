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川普陰影下 拜登最後一次出席APEC、G20…遭評「跛腳鴨」

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統14日出訪秘魯及巴西，出席在利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會及在里約舉行的20國集團(G20)領導人峰會。這將是他卸任總統前最後一場重要的出訪活動。(歐新社)
拜登總統14日出訪秘魯及巴西，出席在利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會及在里約舉行的20國集團(G20)領導人峰會。這將是他卸任總統前最後一場重要的出訪活動。(歐新社)

拜登總統14日登上「空軍一號」，開始他的秘魯及巴西之行，出席在利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會以及在里約舉行的20國集團(G20)領導人峰會，然而各國領袖正忙於如何應對即將回鍋的川普

一直以來，拜登都以他的外交政策自豪，但在這兩個峰會，不但無法留下外交及政治遺產，在川普勝選的前景下，這次外交之旅反而成為對過去時代的輓歌。他曾希望在這兩個峰會上保證副總統賀錦麗當選總統後繼續推行他的政策，但現實則是川普將重新入主白宮

拜登出發前夕，白宮堅稱他此行仍具有現實意義，特別是在美國盟友正在應對川普2.0之際。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)說，總統決心推行他的議程直到任期最後一刻。在秘魯，他將重點關注在亞太地區，特別是在對抗中國方面；也會將重點放在應對氣候變遷的必要性；在里約他會把握最後一次機會，表達對烏克蘭的支持。

沙利文特別提到拜登與中國國家主席習近平的會晤，指出由於北京擔心與川普爆發貿易戰以及徵收巨額關稅，因此拜習會將是「一次重要會面，而非僅僅是一次告別」。他又指在這個關鍵時刻，美中有實際工作要做，確保未來兩個月的權力過渡不會遇到任何問題。

然而各國領袖會否認為與一位跛腳鴨總統會晤，仍有價值實在有待商榷。

美國外交關係委員會前主席哈斯 (Richard Haass) 表示，拜登已無法向各國領袖保證，美國政策在2025年1月20日之後會怎樣，因為這不是他所能做的預測。

前副助理國務卿、前美國駐巴西聖保羅總領事祖尼加(Ricardo Zúñiga) 直指，當外國領袖在峰會上見到拜登時，會如何看待拜登及其議程呢？答案是「跛腳鴨就是跛腳鴨」。

他說，拜登有可能嘗試向各國領袖保證，美國即使由川普掌舵，也會找到繼續幫助烏克蘭的方法，也會說明氣候變遷、與中國的競爭等問題，但現實是選舉後，整個行程都成了拜登的絕唱，別無選擇。

拜登 川普 白宮

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