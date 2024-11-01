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禁止中國人擁有美農地 涉事企業紛紛抗議…如何認定引爭議

記者顏伶如／綜合報導
多州法律禁止中國人或中國公司擁有美國農地，但如何畫分卻引發爭議。(路透)
多州法律禁止中國人或中國公司擁有美國農地，但如何畫分卻引發爭議。(路透)

華爾街日報31日報導，土地儲備投資公司「和頓國際集團」(Walton Global)從2018年以來在中國設立四個辦事處，去年被聯邦農業部列為持有美國農地數量最多的前五名中國地主之一，但「和頓國際集團」提出訴願要求農業部重新歸類，上個月已順利獲准，名下美國農地改成由其他國籍的投資人持有。

和頓集團指出，由於農業部登記錯誤，絕大多數集團土地被認為是中國投資人持有。

今年選舉期間，以經濟理由或國安考量禁止中國人持有美國農地成為熱門話題。根據市場調查機構AdImpact統計，2024年選舉期間，民主黨與共和黨合計花費800多萬元，針對禁止中國人持有農地推出廣告文宣。

不過，某些被點名的企業如今紛紛提出駁斥，凸顯聯邦政府對於禁止中國人持有農地缺乏監督機制。「中國持有」(owned by China)如何定義、哪些資產被中國擁有將對美國不利、哪些土地算是靠近軍事設施，各方看法不一。

經營土地開發買賣的和頓集團指出，旗下擁有的14筆土地有某些中國投資，土地距離軍事基地15哩之內，其中有兩筆土地靠近美國總統經常使用的馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)。集團發言人說，集團兩筆靠近軍事基地的土地雖然中國持份超過九成，但沒被列入土地美國農業部(USDA)資料庫裡，因為土地並不是被歸類為農業用地。

和頓國際執行長杜賀提(Bill Doherty)受訪說：「我們在中國做生意，對於在中國做生意引以為榮。」但他表示：「公司是由我和我的家人持有，我肯定不是中國人。」

「和頓國際集團」是由杜賀提的父母於1979年創立，目前企業總部位於亞利桑納州；最早從事土地交易是在於加拿大亞伯達省卡加利市(Calgary)，1992年成立香港辦公室。

和頓集團在微信的文宣內容裡，介紹科羅拉多泉市(Colorado Springs)建案時提到城市裡有許多體育設施，還有軍事基地，包括北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)、美國太空軍(U.S. Space Force)及美國北方司令部(U.S. Northern Command)。

杜賀提在訪問中說，文宣當中提到軍事設施是因為這些地點有就業機會。不過，美國國安官員則說，中國政府可能鼓勵中國公民在軍事基地附近設法監視或蒐集情資。

美國規模最大豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」(Smithfield Foods)2013年由中國企業收購。根據農業部資料，「史密斯菲爾德食品公司」在美國擁有逾14萬英畝土地。史密斯菲爾德執行長已對中國持份威脅美國食品供應提出訴願，理由是中國入股其實對公司成長有益。

農業部 投資 微信

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