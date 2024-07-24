中國意圖明顯 北美防空司令部在阿拉斯加攔截四架中、俄轟炸機

北美防空司令部攔截戰機示意圖。(美聯社)

北美防空司令部(NORAD)24日聲明指出，在阿拉斯加附近，攔截兩架俄羅斯、兩架中國轟炸機，這顯然是中、俄兩國聯合軍事行動，而遭NORAD攔截。

有線電視新聞網(CNN)報導，NORAD稱那批轟炸機遭攔截時，仍在阿拉斯加州 的防空識別區(ADIZ)之國際空域，「未被視為威脅」。

美國、加拿大合組的NORAD攔截到的是兩架俄製圖95「熊式」(TU-95 Bear)轟炸機，以及中國轟六轟炸機，那些戰機並未進入美、加主權空域。

俄機進入阿拉斯加航空識別區並非罕見。俄國 5月就有4架戰機進入，當時NORAD稱其為「慣常發生」。

但中國戰機之出現，顯然為新發展。美國北方司令部(US Northern Command)司令吉洛(Gregory Guillot)3月便表示，中國正往北推進到北極圈，他估計「可能最快今年」就見著中國戰機；「依我所見，中國有意願、企圖到當地行動」。

吉洛在參院 軍事委員會聽證會上表示，軍方已在海上、雲朵之下見著中方戰機，執行技術或科學研究，但美方認為肯定任務為多重性質，包括軍事。他表示，自己對此十分關切。

中國自視為「近北極圈」國家，致力於向極北擴張其存在，包括透過與俄國合作。