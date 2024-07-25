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解放軍證實與俄軍再度聯合空中巡航：與當前國際局勢無關

記者廖士鋒／即時報導
中國國防部證實解放軍與俄軍25日在白令海舉行聯合戰略巡航。（圖／取自環球網）
中國國防部證實解放軍與俄軍25日在白令海舉行聯合戰略巡航。（圖／取自環球網）

解放軍轟-6轟炸機與俄軍圖-95轟炸機近日被發現進入阿拉斯加附近空域，受到由美國和加拿大組成的北美防空司令部（NORAD）攔截，而中國國防部25日證實，雙方在白令海舉行第8次「聯合空中戰略巡航」，並強調這不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

中國國防部發言人張曉剛25日下午在記者會上證實解放軍與俄軍的行動，他表示，根據中俄兩軍年度合作計畫，7月25日，雙方在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航。

他指出，「這是自2019年以來兩軍組織的第8次空中戰略巡航，進一步檢驗提升兩國空軍協作水平，深化兩國戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關」。

此外張曉剛還表示，根據年度計畫，應俄羅斯、埃及海軍邀請，7月下旬至8月中旬，解放軍海軍焦作艦、洪湖艦組成的艦艇編隊赴俄羅斯聖彼德堡港參加俄海軍成立328周年慶祝活動，並訪問埃及亞歷山大港；7月下旬，解放軍海軍龍虎山艦、鄭和艦組成的艦艇編隊將赴俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港）參加上述慶祝活動。

公開資料顯示，解放軍與俄軍的聯合空中戰略巡航始於2019年7月23日，此後雙方還於2020年12月22日、2021年11月19日、2022年5月24日、2022年11月30日和2023年6月6日、2023年12月14日進行，如今已經是第8次。

中國軍方部門先前多次的公布，幾乎都是指出雙方在日本海、東海進行，這次則是罕見提到雙方在「白令海」舉行聯合空中戰略巡航。

解放軍 俄羅斯 國防部

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