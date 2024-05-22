雙橡園慶祝賴清德就職酒會 眾院外委會主席宣布將訪台

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，他月底將與國會議員訪團一道訪問台灣，傳達恭賀。

麥考爾是在21日晚間前往雙橡園，參加駐美代表處舉辦的慶祝賴清德總統與副總統蕭美琴就職酒會時，做了以上表示。

麥考爾告訴美國之音，他將率領跨黨派議員訪團，在賴總統就職典禮後訪台，向台灣人民表達美國支持的訊息；他將會晤賴總統，也會觀看實況軍演；在結束台灣行程後，麥考爾下一站將飛往新加坡 ，參加安全論壇。

麥考爾與眾院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）等共15位國會議員，現身雙橡園慶祝酒會，逐一致詞恭賀，與會貴賓約150人。

麥考爾表示，台灣是美國的重要夥伴，美台關係與連結空前強健，美國國會全力支持賴總統與蕭美琴持續拓展美台合作。

麥考爾說，目標是和平，也要在區域投射力量以對抗侵略者，北京正意圖破壞現狀。

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）表示，美國期待與賴政府繼續維持台海的和平穩定，美國也會跟賴總統及台灣政界一同促進共享的利益和價值觀。

中華民國 駐美代表俞大㵢 指出，台灣對美政策沒有改變，將持續在安全、國防、經濟和國際組織等領域，與美國發展堅若磐石的關係；希望台美盡快完成21世紀貿易倡議的第二階段談判，以及參院盡快通過避免雙重課稅協定的法案。