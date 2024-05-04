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蘇利文稱TikTok禁令「很合理」有信心年底見證成果

編譯盧思綸／即時報導
美國上月通過TikTok禁令，限期中國母公司字節跳動1年內將TikTok賣給美國公司，對此國安顧問蘇利文4日表示禁令「放眼世界各國都站得住腳」。圖為蘇利文上月出席華府記者會。(路透)
美國上月通過TikTok禁令，限期中國母公司字節跳動1年內將TikTok賣給美國公司，對此國安顧問蘇利文4日表示禁令「放眼世界各國都站得住腳」。圖為蘇利文上月出席華府記者會。(路透)

日經亞洲報導，華府出於憂心短影音平台TikTok淪為中共操縱工具，於上個月通過「不賣就禁」法案，要求中國母公司字節跳動1年內將TikTok賣給美國公司，否則不得在美營運，對此美國國家安全顧問蘇利文4日表示，TikTok禁令「很合理」，而且有信心今年底前完成出售。

蘇利文日前出席《金融時報周末版》活動表示，「我們認為TikTok剝離字節跳動、最後轉售給美國公司這件事很合理」，並且補充「沒有理由不會在今年底看到最終結果」。

美國總統拜登上月底簽署通過TikTok禁令，限期字節跳動在9個月內的明年1月前出售該應用程式，倘若交易有所進展則可寬限3個月到明年4月。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia）創始人、美國政治學家布瑞莫（Ian Bremmer）本周也表示TikTok禁令是正確之舉，「TikTok最終將受制於中國政府，而中國是專制的國家資本主義政權，與美國的戰略競爭日益激烈」。

許多情報機構已經示警，北京可透過TikTok監控和操縱美國社會，除非中國母公司撤資或徹底禁止使用，否則沒有任何補救和保證能降低國家安全風險。

另一方面，目前TikTok在美國擁有1.7億使用者，主要以年輕世代為主，理論上最終結果無論如何都落在美國11月總統大選之後，對於極力搶攻年輕選票的拜登和川普而言至關重要。

美國前財政部長、現為私人募股公司負責人米努勤已喊話組隊收購TikTok，不過字節跳動也回應將以美國憲法第一修正案賦予的言論自由維護權益，預告將採取法律行動對抗禁令。

TikTok 拜登 蘇利文

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