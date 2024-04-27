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拜登怕被關注走路姿勢 改這樣登機

編譯中心／綜合報導
拜登總統(左)最近穿越白宮南草坪，上下陸戰隊一號直升機時，身邊多了許多隨從人員同行。據信是為了減少民眾對於他走路姿勢和速度的關注，進而聯想到他的年齡。(路透)
拜登總統(左)最近穿越白宮南草坪，上下陸戰隊一號直升機時，身邊多了許多隨從人員同行。據信是為了減少民眾對於他走路姿勢和速度的關注，進而聯想到他的年齡。(路透)

三年多來，拜登總統穿過白宮南草坪登上陸戰隊一號(Marine One)直升機，從來都是獨自一人行走。但自4月中旬起，媒體紛紛留意到，他身邊開始多了許多隨從人員一同前去登機。

據Axios報導，原來這一改變跟拜登想要塑造的公眾形象有關。當身邊多了隨從人員，從視覺效果上，大家就會較少關注到81歲的他略顯生硬的走路姿勢。報導稱，數周之前，拜登告訴他的隨從人員，他希望走去陸戰隊一號的這段路不再那麼「正式」，或許他們可以跟在他身邊一起走，這樣拜登穿越草坪這段路的走路姿勢和速度，就不那麼會凸顯他的高齡。

在3月，拜登五次往返陸戰隊一號都是獨自行走或者和家人一起；自4月16日起，拜登10次往返總統專用直升機的路程，有9次都有隨行人員陪同。

跟拜登一起步行的隨從人員，包括白宮副幕僚長瑞德(Bruce Reed)、安妮托馬辛(Annie Tomasin)和顧問助手唐尼隆(Mike Donilon)等。自從實行這個改變，一些顧問認為拜登走路的形象有所好轉，希望保持這個策略。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)回應這一改變時，未承認走路策略改變的意圖，稱「就只有這幾秒鐘，其餘時間大家都能完全看見他。」

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