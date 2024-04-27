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川普若當選 衝擊拜登環保政策

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報26日報導，川普若在今年大選中勝出，可能推翻拜登政府的五大氣候政策。(路透)
紐約時報26日報導，川普若在今年大選中勝出，可能推翻拜登政府的五大氣候政策。(路透)

紐約時報26日報導，川普若在今年總統大選勝出，可能推翻目前拜登政府的五大氣候政策；川普曾說希望增加石油產量，並稱電動車將「扼殺」就業機會。

報導指出，川普2016年上台之後廢除前總統歐巴馬任內推出的百餘項環保規定，許多法規在拜登執政之後恢復。氣候問題倡議人士說，如果川普再度執政，風險將比第一次當總統更高，因為對抗地球暖化的窗口正在迅速消失。

川普執政期間雖然廢除歐巴馬任內的許多氣候政策，但由於缺乏法律考量，後來在法院紛紛踢到鐵板。川普任內的聯邦能源監管委員會(Federal Energy Regulatory Commission)主席查特吉(Neil Chatterjee)表示，川普團隊已經從過去的經驗記取教訓，再次出手的「川普2.0版本」將更有組織，有一致的法律策略，川普團隊如今「知道自己在做什麼」。

紐約時報分析，川普若再次執政，最有可能受到衝擊的拜登五大環保政策包括：

燃煤與天然氣電廠：

川普先前表示，如果當選，將改變燃煤電力的現行規定，「允許數以百計全新、美觀且可以實際運作的電廠興建」。

汽車排放標準：

拜登政府針對汽車廢氣排放標準祭出限制，目標是2032年之前讓美國國內出售的絕大多數轎車與輕型卡車都是全電動車或油電混合車。川普批評此規定將讓美國經濟「血流成河」，衝擊汽車產業，導致就業機會遭到「扼殺」，承諾當選之後將推翻法規。

曾任川普時期白宮首席立法助理、目前為競選團隊成員的麥肯納(Michael McKenna)指出，鬆綁汽車規定是川普上台後的第一施政要務，「我想大家都非常清楚這一點」。

「降低通膨法」：

川普曾形容降低通膨法(Inflation Reduction Act)是「史上規模最大的增稅」，一般預料若他再次當選，將廢除絕大多數項目。

石油與天然氣開採：

川普曾說，他一上台就將立即解除拜登政府禁令，讓美國國內能源產量獲得空前提升。

全球氣候協議：

美國在川普任內退出巴黎氣候協議，聯合國主辦的全球氣候峰會訂於11月11日在亞塞拜然舉行年會，剛好是美國大選之後數日。

紐約時報指出，川普若再次當選，將允許興建更多燃煤發電廠、放寬汽車排放規定、廢除降...
紐約時報指出，川普若再次當選，將允許興建更多燃煤發電廠、放寬汽車排放規定、廢除降低通膨法、以及開採更多石油和天然氣。(美聯社)

川普 拜登 石油

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