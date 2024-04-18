眾院彈劾國安部長梅奧卡斯案 參院未辯論就表決駁回

聯邦眾院16日向參院提交彈劾國土安全部長梅奧卡斯(圖)案，隔天就遭參院迅速駁回。眾院共和黨人企圖罷免他們認為處理美墨邊境問題不力的內閣部長，以失敗告終。圖為梅奧卡斯宣誓作證。(美聯社)

聯邦眾院彈劾 經理16日向參院 提交彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)案，17日遭參院迅速駁回，全案甚至沒有辯論，審判就結束了。眾院共和黨 人企圖罷免他們認為處理美墨邊境無證移民問題不力的內閣部長，結果以失敗告終。

民主黨籍參議員以眾院彈劾條款違憲，表決駁回兩項彈劾條款、結束審判。兩項條款中，一項指控梅奧卡斯「故意且系統性拒絕遵守」移民法，一項指控梅奧卡斯聲稱邊境安全，「違背信任」。表決票數分別是51比48，51比49，符合黨派壁壘分明的現況。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，眾院共和黨人提交的彈劾案未能達到重罪和輕罪的高標準，可能開創危險先例。他17日在開場白中表示，「為了參院公正性，並保護真正需要的罕見彈劾案，參議員應駁回今日指控」。

眾院共和黨人2月以微弱優勢表決通過彈劾梅奧卡斯案，參院共和黨人主張進行全面彈劾審判。這是近150年來首次由眾院表決彈劾內閣部長。

美聯社指出，眾院共和黨人彈劾梅奧卡斯被參院徹底駁回，甚至沒有機會辯論，對眾院共和黨人和最近職位與工作陷入困境的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)來說，都是尷尬的失敗。邊境安全是兩黨在總統選舉年的關注的重心，強生把彈劾梅奧卡斯視為優先事項。

17日的參院彈劾法庭是由華盛頓州民主黨籍參議員、參院臨時議長莫瑞(Patty Murray)主持審判。參議員四人一組走到參院前面，在國家檔案館保存的誓約書上簽名。

在共和黨拒絕參院辯論時間的提議並就共和黨反對意見多次投票後，舒默隨後要求表決駁回審判。密蘇里州共和黨籍參議員施密特(Eric Schmitt)指責民主黨試圖駁回審判，是「推翻200年來的彈劾先例」。

憤怒的共和黨人要求進行多次表決，試圖拖延不可避免的最終結果，但所有民主黨人和三位獨立派參議員團結合作，將彈劾案駁回。

這是國會在五年內進行的第三次彈劾審判。民主黨人兩次試圖彈劾時任總統川普，都被參院宣布無罪。