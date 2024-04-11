承認做偽證 川普集團前財務長判刑5個月 將第2度入獄
現年76歲的川普集團前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)3月承認在前總統川普被控詐欺的民事官司中撒謊做偽證後，10日被判處五個月徒刑。
曼哈頓地區法院法官彼得森(Laurie Peterson)在宣判前表示，這是認罪協議的一部分，雙方都同意五個月刑期判決。魏索柏格拒絕在法庭上發言；法庭工作人員將他雙手反銬，帶離法庭。魏索柏格預計在紐約市雷克島監獄(Rikers Island)服刑；這是他第二次入獄。
魏索柏格承認的兩項偽證罪，包括在紐約州總檢察長辦公室向調查人員撒謊，以及後來在川普民事詐欺審判作證時，在證人席上撒謊。
根據曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室與魏索柏格簽署的具有法律約束力的認罪協議，魏索柏格承認兩項偽證罪後，檢方不會因他在川普集團長期任職期間可能犯下的任何其他罪行，將他起訴。
魏索柏格長年擔任川普帳房(moneyman)，為川普家族服務近半世紀，去年他離開川普集團時獲得200萬元資遣費，但附有不得配合任何執法機關調查的但書。
自從遭到檢方調查後，魏索柏格一直拒絕提供對川普不利的證詞。他已承認犯有15項重罪，並承認在川普集團稅務陰謀下，取得曼哈頓公寓和豪華租賃汽車等福利；主審川普民事詐欺官司的法官莫城(Juan Merchan)去年已先為此判處魏索柏格五個月徒刑。
川普涉及支付色情明星封口費的刑事審判訂於本月15日開審；魏索格柏預料不會被傳喚出庭作證。川普前私人律師柯恩預計(Michael Cohen)將成為此案審判關鍵證人；柯恩曾說，他在與川普和魏索柏格的見面中，討論過這筆封口費以及自己後來的報銷費。
魏索格柏因偽證遭起訴判刑案顯示，提出封口費案的白艾榮辦公室顯然有意針對偽證行為提出控罪，也可以藉此對出庭作證者發出警告。
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