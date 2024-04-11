承認做偽證 川普集團前財務長判刑5個月 將第2度入獄

川普集團前任財務長魏索柏格因為在川普被控詐欺的民事官司中撒謊做偽證，10日被判處五個月徒刑。法官宣判後，魏索柏格雙手被庭警反銬，帶離法庭。(路透)

現年76歲的川普 集團前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)3月承認在前總統川普被控詐欺 的民事官司中撒謊做偽證後，10日被判處五個月徒刑。

曼哈頓 地區法院法官彼得森(Laurie Peterson)在宣判前表示，這是認罪協議的一部分，雙方都同意五個月刑期判決。魏索柏格拒絕在法庭上發言；法庭工作人員將他雙手反銬，帶離法庭。魏索柏格預計在紐約市雷克島監獄(Rikers Island)服刑；這是他第二次入獄。

魏索柏格承認的兩項偽證罪，包括在紐約州總檢察長辦公室向調查人員撒謊，以及後來在川普民事詐欺審判作證時，在證人席上撒謊。

根據曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室與魏索柏格簽署的具有法律約束力的認罪協議，魏索柏格承認兩項偽證罪後，檢方不會因他在川普集團長期任職期間可能犯下的任何其他罪行，將他起訴。

魏索柏格長年擔任川普帳房(moneyman)，為川普家族服務近半世紀，去年他離開川普集團時獲得200萬元資遣費，但附有不得配合任何執法機關調查的但書。

自從遭到檢方調查後，魏索柏格一直拒絕提供對川普不利的證詞。他已承認犯有15項重罪，並承認在川普集團稅務陰謀下，取得曼哈頓公寓和豪華租賃汽車等福利；主審川普民事詐欺官司的法官莫城(Juan Merchan)去年已先為此判處魏索柏格五個月徒刑。

川普涉及支付色情明星封口費的刑事審判訂於本月15日開審；魏索格柏預料不會被傳喚出庭作證。川普前私人律師柯恩預計(Michael Cohen)將成為此案審判關鍵證人；柯恩曾說，他在與川普和魏索柏格的見面中，討論過這筆封口費以及自己後來的報銷費。

魏索格柏因偽證遭起訴判刑案顯示，提出封口費案的白艾榮辦公室顯然有意針對偽證行為提出控罪，也可以藉此對出庭作證者發出警告。