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競選團隊成員藉川普攻拜登 小甘迺迪速切割

編譯俞仲慈／綜合9日電
小羅伯甘迺迪競選團隊成員日前公布影片，要支持者投票給川普，以便在紐約擊敗拜登引發議論，競選團隊極力切割，並把影片下架。圖為女藝人在小甘造勢活動上演出。(歐新社)
小羅伯甘迺迪競選團隊成員日前公布影片，要支持者投票給川普，以便在紐約擊敗拜登引發議論，競選團隊極力切割，並把影片下架。圖為女藝人在小甘造勢活動上演出。(歐新社)

小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.'s)儘管主張個人參選不會影響其他候選人選情，不過競選團隊成員日前公布影片，以有助川普勝選為由，呼籲共和黨支持者連署小甘迺迪的選票請願書，但立即遭到團隊切割，影片隨後下架。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)8日報導，自稱紐約州甘迺迪競選團隊成員的麗塔·帕爾瑪(Rita Palma)呼籲共和黨支持者簽署請願書，讓甘迺迪取得獨立參選資格，有利於川普在民主黨領先的紐約州擊敗拜登，她說：「川普拿下紐約州的可能性微乎其微，唯一辦法就是讓甘迺迪加入選戰，如果川普和拜登一對一對決，拜登會勝選。」

CBS報導指出，數周前才加入競選團隊並負責監督紐約志工排班的帕爾瑪在影片中呼籲：「28張紐約州選舉人票送給甘迺迪而非拜登，可以減少拜登贏得總統大選所需270張門檻的機會。」並強調：「若沒有候選人獲得270張，就交由國會選出總統，現在國會以共和黨人居多。」

針對帕爾瑪的主張，甘迺迪團隊公布聲明澄清：「帕爾瑪並未參與全國性或紐約州的選舉策略，此不屬於競選活動。」並重申其個人言論絕非團隊主張：「我們無意利用川普或拜登支持者的投票來贏得白宮大位。」

然而CBS發現帕爾瑪擁有「甘迺迪團隊」的電郵帳號，不過帕爾馬在影片坦承，2016年和2020年大選都幫川普拉票，證實民主黨人的危機感其來有自，川普支持者轉而票投甘迺迪，目的在幫助川普重返白宮。

民主黨全國委員會(DNC)發言人柯瑞德尼(Matt Corridoni)8日公布聲明暗批甘迺迪競選團隊：「沒有贏得270張選舉人票的策略，但有幫助川普重返橢圓形辦公室的策略。」

至於先前甘迺迪團隊的募款廣告，因宣稱參與國會攻擊者「未持武器」引發爭議，也發表道歉聲明：「我以為1月6日闖入國會大廈的暴民，沒有人攜帶槍枝，這一點是錯誤。」並強調：「有人持槍闖入國會被定罪，有人用胡椒噴霧、棍棒等襲擊國會警察，此種行為不可原諒。」並透露已和負責募款廣告的廠商解約。

川普 拜登 紐約州

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