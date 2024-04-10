封口費案15日開審 川普再提延審遭速拒

前總統川普支付色情明星封口費遭刑事控罪案訂15日開審，川普的律師9日要求延後審理，再次宣告失敗。圖為川普今年2月前往位於曼哈頓的紐約州高院。(路透)

前總統川普 涉支付色情明星封口費遭刑事控罪案，訂15日開審；被告川普的律師9日在紐約州上訴法院聽證會中爭取延後審判，好讓川普得以質疑法官下達的禁言令。但川普律師團隊在兩天內二度提出的拖延審判戰術，再次失敗。

聯席法官(Associate Justice)辛西婭·科恩(Cynthia Kern)迅速拒絕川普律師的延後審判請求。

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)辦公室上訴組律師史蒂文．吳(Steven Wu)在上訴法庭聽證中反駁，審判不該延後，因為川普律師早就可以提出上訴卻沒這麼做。不過，上訴庭法官稍後將考慮川普針對禁言令提出的根本挑戰。

川普競選團隊發言人史蒂文．張(Steven Cheung)發表聲明指稱，這次審判是政治迫害，法律團隊將繼續抗爭。

前總統川普支付色情明星封口費遭刑事控罪案確認本月15日開審。(路透)

8日另一名法官也拒絕了川普律師提出的延後審判請求，律師並試圖將封口費刑事控案移出曼哈頓。川普律師表示，調查曼哈頓居民發現，61%受訪者認為川普有罪，70%受訪者對他持負面看法，挑選陪審團對他審理不公平。

9日聽證會中，川普律師埃米爾‧博夫(Emil Bove)表示，主審法官默欽(Juan Merchan)限制川普公開發表評論的禁言令應予修改，這樣他才能回應本案潛在證人提出的公開批評。博夫指出，「禁言令對第一修正案造成難以彌補的傷害。」

默欽以川普曾在多起法律案中發表具「威脅性、煽動性和誹謗性」的言論為由，3月26日下令禁止川普公開攻擊潛在證人、檢察官、法庭工作人員和他們的家人或候選陪審員。

默欽是第3位對川普發布禁言令的川普案承審法官。紐約州另一位州法官恩格隆(Arthur Engoron)審理川普涉及的紐約商業詐欺案時，也曾下達類似的有限禁言令。

川普稍早在網路發文貶損默欽女兒後，默欽將禁言命令範圍擴大到他的親屬和白艾榮的親屬。但該禁言令並沒有限制川普發表有關默欽或白艾榮的言論。