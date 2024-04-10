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黑市交易 馬斯克星鏈終端機流入俄前線

記者顏伶如／綜合報導
擁有星鏈科技的馬斯克。(路透)
擁有星鏈科技的馬斯克。(路透)

華爾街日報9日調查報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)太空探索科技公司(SpaceX)衛星網路事業星鏈(Starlink)的科技產品，被中間商透過黑市提供給俄羅斯，讓俄軍在烏克蘭戰場取得先機，蘇丹準軍事部隊同樣使用著星鏈產品。

報導指出，俄羅斯禁止使用星鏈的衛星網路服務設備，但過去幾個月中間商卻出面購買用戶終端機，然後運給俄羅斯部隊。烏克蘭軍隊在俄烏戰爭中高度仰賴尖端科技，但星鏈產品的運用則讓烏軍優勢流失。

報導指出，莫斯科的一名網路賣家在shopozz.ru除了賣一般的吸塵器、手機固定架之外，同時也賣數十套星鏈終端機設備，這些器材後來流入俄軍手中，使用在俄烏戰場最前線。

圖為烏克蘭士兵在雪地裡調整星鏈接收器。(路透)
圖為烏克蘭士兵在雪地裡調整星鏈接收器。(路透)

在烏克蘭、蘇丹戰場上，星鏈設備提供立即、大致保密的上網功能。軍隊與指揮官之間長期以來無法克服的溝通技術問題，因為星鏈產品而獲得解決，還有辦法控制無人機與其他現代戰爭先進科技的操作。

操作簡便的產品流入戰場，讓太空探索科技公司捲入錯綜複雜的地緣政治戰爭。從技術層面來看，太空探索科技公司有能力切斷星鏈服務，設下「電子圍籬」(geofencing)，某些國家或地點無法使用設備，還可以讓某些裝置變成無法操作。不過，報導指出，太空探索科技公司不曾切斷流入俄烏戰場的星鏈設備。

俄羅斯與中國均禁止星鏈科技，原因除了對美國技術抱持懷疑，還擔心國家控制的資訊因此外洩。馬斯克曾在X平台發文表示，據他所知，並沒有任何星鏈終端機被直接或間接賣到俄羅斯，而且終端機在俄羅斯無法使用。

華爾街日報調查報告發現，有一個地下黑市的供應鏈存在，為非洲、東南亞、阿拉伯聯合大公國等地區提供星鏈硬體設備，數以千計的星鏈產品落入美國敵人與戰爭罪犯手中。中間商幫忙為硬體完成註冊，登記時填寫資料則是允許使用星鏈的國家。

俄羅斯 太空 烏克蘭

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